Balean a niña de 14 años y secuestran a otra de 11 en Tabasco

Una niña de 14 años de nombre Yoselin fue ejecutada dentro de su domicilio ubicado en el poblado C9 del municipio de Cárdenas, y otra menor de 11 años fue secuestrada por un grupo armado, sin que se conozca su paradero ni la detención de algunos de los delincuentes.

La noche de este jueves, tres personas con arma de fuego irrumpieron en una casa de la calle 3 del poblado C9 alrededor de las ocho de la noche, y quienes de acuerdo a los testigos llegaron a bordo de dos vehículos tipo Sedan, uno de ellos color rojo y con lujo de violencia subieron a la menor Fernanda de once años, y mientras escapaban realizaron detonaciones.

Una vez que las personas armadas se retiraron, los familiares de Yoselin la trasladaron hasta el Hospital Regional del municipio de Cárdenas, pero a pesar de los intentos del equipo médico por salvarle la vida, dos horas más tarde murió en el nosocomio.

La menor de 14 años era tía de la niña de 11 años que fue secuestrada y que hasta el momento no ha aparecido, ni tampoco los que se la llevaron se han comunicado con la familia.

Tras estos hechos, elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) montaron un operativo para dar con los responsables pero solo lograron localizar uno de los dos autos en los que huyeron los delincuentes abandonado la carretera estatal que conduce al poblado C-20 de esta misma localidad.

Esta zona conocida como el Plan Chontalpa y donde se ubican los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, por muchos años ha sido calificada por las autoridades como una "zona caliente", debido a que se han dado ejecuciones y el trafico de combustible conocido como el "huachicoleo"; además que se habían presentado en el pasado secuestros y robos.

No es la primera vez que matan a un menor en estas localidades; el pasado 12 de abril del 2018, un niño de tres años de edad, fue secuestrado y asesinado en un poblado de Huimanguillo, por sus vecinos de 24 y 18 años de edad, quienes pidieron una suma por liberarlo.

Los asesinos fueron: una mujer de 24 años, estudiante del cuarto semestre de la carrera de enfermería y su pareja sentimental, un joven de 18 años, quienes viven a dos casas del domicilio del pequeño.

El niño fue plagiado el día 9 de abril cuando salió a la tienda de la esquina. Al día siguiente la familia presentó ante la Fiscalía la denuncia correspondiente.

Dos días después, el 14 de abril de ese mismo año, un niño de dos años de edad fue localizado muerto en el poblado C-20 del municipio de Cárdenas.

El menor, identificado con el nombre de Ángel, fue reportado como extraviado y horas después su cuerpo fue localizado a un kilómetro del lugar donde había desaparecido.

De acuerdo a los reportes de las autoridades el cadáver del pequeño presentaba golpes en varias partes y tres personas fueron detenidas por este asesinato.