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Balean a Óscar Merino en Pinotepa Nacional: periodista herido

El Foro Nacional de Periodistas exige investigación y protección para Óscar Merino y su familia.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 05:54 p.m.
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Balean a Óscar Merino en Pinotepa Nacional: periodista herido

OAXACA, Oax., marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El periodista oaxaqueño y director del portal OM Noticias, Óscar Merino Ruiz, fue víctima de una agresión con disparos de armas de fuego la noche de ayer en Santiago Pinotepa Nacional, municipio de la Costa de Oaxaca, confirmó el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.

Detalles confirmados del ataque

Este ataque a balazos ocurrió en la vía pública y resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a una clínica de salud donde permanece bajo atención médica.

Reacciones y exigencias del Foro Nacional de Periodistas

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"Esto constituye una agresión directa contra el ejercicio periodístico y se suma a un contexto de violencia que enfrenta la prensa en la entidad", denunció el Foro.

La asociación de periodistas exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizar una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

De la misma forma, exigió a las autoridades garantizar la protección del periodista Óscar Merino y de su familia, así como generar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Oaxaca.

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