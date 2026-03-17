Gobierno Federal reduce deuda con farmacéuticas a 5 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).-

, subsecretario de Integración y Desarrollo de la

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, informó que elya sólo debe alrededor de 5 mil millones de pesos a las farmacéuticas, de una deuda que rondaba los 19 mil millones de pesos."Hay una, eso es el, en algún momento que decían ellos, que incorporan no solo medicamentos sino de muchos servicios auxiliares asociados a servicios integrales... los (pagos) atrasados se han reducido, de un porcentaje que era cerca de 11 mil millones a(de pesos)", explicó.Al término de la ceremonia donde rindió protestacomo presidenta del Consejo Directivo de la(AMELAF), Clark detalló que en los últimos meses se han pagado entre 6 mil y 7 mil millones de pesos delprevio.Explicó que elcon las farmacéuticas son resultado de "algunos pagos de finales de la", es decir, del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.Y comentó que la deuda es en mayor parte del, institución que fue creada al final del sexenio pasado para sustituir al Insabi."La principal institución que va atrasada es el, que ha bajado a la mitad su, pero lo sigue teniendo; y vamos al día principalmente con ely el, que representan casi el 70 o 75% de la facturación", expresó.En septiembre del año pasado,, presidente ejecutivo de AMELAF, señaló que elles adeudaba cerca de 5 mil millones de pesos por medicamentos vendidos en 2021.Y, en esa misma fecha,, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), afirmó que se les debíande pesos, de contratos de 2023, 2024 y 2025.Por su parte,definió lade AMELAF y los ejes delen la industria farmacéutica.Entre los puntos enunció: Generar condiciones que aceleren lade medicamentos, impulsar la entrada de productos, convertir a la industria farmacéutica mexicana en unaTambién fortalecer las capacidades nacionales dey mantener ely constructivo con las autoridades sanitarias, así como lay Economía.