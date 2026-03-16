Banca arranca año con una ligera baja

Ciudad de México.- En enero pasado, los bancos que operan en México registraron ganancias por 28 mil 364 millones de pesos, una reducción en términos reales de 0.7% respecto al mismo mes del año pasado, indican estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los datos del organismo mostraron que la cartera vigente de las instituciones bancarias comenzó el año en curso con un saldo total de 8 billones 151 mil millones de pesos, un crecimiento de 2.08% en términos reales en comparación con enero de 2024.

Las cifras muestran que el índice de morosidad de los bancos en el país se ubicó en 2.22%, un crecimiento de 0.21 puntos porcentuales contra el mismo mes del año previo.

En enero de 2026, BBVA México se mantuvo como el banco con mayores utilidades del sistema, al registrar un total de 9 mil 191 millones de pesos, lo que representó una caída anual real de 3.22% frente a enero de 2025. El banco de origen español concentró 32.40% de las ganancias de todo el sector.

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Banorte fue segundo lugar, con 3 mil 714 millones de pesos en utilidades. Esto implicó una disminución anual de 4.32%, con lo que el banco tuvo participación de 13.09% en ganancias del sistema.