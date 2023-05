Banco Nacional de Datos Forenses iniciará operaciones el 29 de mayo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, a partir del próximo 29 de mayo, iniciará la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, el cual contempla la integración y por ende operación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

En el aviso, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la FGR explicó que el Banco Nacional de Datos Forenses se integra por la interconexión gradual de las bases, registros y sistemas del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones, el Registro Nacional del Delito de Tortura, y los Registros de Antecedentes Criminales.

También se integran el Sistema Nacional de Información Nominal (SININ), el Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS), el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), la Alerta Amber, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las demás bases de datos, registros o sistemas que tengan información forense y genética relevante para la búsqueda, localización e identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada.

"Las bases, registros y sistemas a cargo de autoridades del orden federal, local y municipal que contengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la investigación de delitos, deberán incorporarse con posterioridad, de manera gradual, de conformidad con los mecanismos de coordinación y colaboración que deban llevarse a cabo en cada caso.

"Conforme avance el desarrollo e implementación del Banco Nacional de Datos Forenses deberá, de igual forma, interconectarse con las herramientas de búsqueda e identificación que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en tiempo real, y realizar cruces de información de manera permanente entre todas las bases, registros y sistemas interconectados", indica el documento.

También se establece que el Banco Nacional de Datos Forenses deberá contar con una herramienta estadística que refleje de forma automática e inmediata los datos que lo integran, así como la localización e identificación de personas desaparecidas, al cual se podrá acceder a través de la página de Internet de la FGR.