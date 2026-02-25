Bandera, testigo de la historia: CS

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día de la Bandera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a niños y jóvenes a reconocer que el Lábaro Patrio "ha sido testigo de cada batalla, cada sacrificio y cada victoria que nos hizo y nos hace patria y nos hace nación".

En la ceremonia realizada en el Campo Marte, acompañada por integrantes de su gabinete, representantes de las Fuerzas Armadas y estudiantes de distintos planteles, la Mandataria subrayó que la Bandera Nacional es mucho más que un símbolo, pues representa una "narrativa histórica condensada en tela", donde convergen el pasado indígena, la lucha por la Independencia y la construcción de la República.

Al dirigirse a los estudiantes que acudieron al acto, Sheinbaum Pardo afirmó que al sostener la Bandera "no están levantando sólo un símbolo, están levantando el corazón entero de la patria.

"Desde la grandeza ancestral de nuestras culturas milenarias, esta Bandera ha sido testigo de cada batalla, cada sacrificio y cada victoria que nos hizo y nos hace patria y nos hace nación".

Agregó: "Siéntanse profundamente orgullosos de ser hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias, de mujeres, hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje. Cada vez que entonen el Himno Nacional háganlo con el pecho erguido la voz firme porque están proclamando al mundo que México es dignidad, valentía y grandeza".

Hizo un recuento de episodios clave vinculados con la Enseña Nacional.

Recordó que en 1810 Miguel Hidalgo tomó como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe al iniciar la Guerra de Independencia, gesto que calificó como profundamente simbólico.