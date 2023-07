Bar de Oaxaca prohíbe reggaetón y corridos tumbados a sus clientes

A-AA+

A pesar de que Peso Pluma es uno de los artistas mexicanos más cotizados a nivel mundial, hay quienes se resisten a escuchar su música por diversos motivos. Recientemente, un bar de Oaxaca se viralizó tras prohibir los corridos tumbados.

Son varios los establecimientos que han implementado dicha medida, pese a la demanda de los clientes. Un caso similar ocurrió en Coahuila, hecho que fue aplaudido por decenas de internautas, y otros más alegaron que sólo son gustos musicales.

Vale la pena mencionar que este tipo de acciones no sólo se han realizado en espacios de convergencia familiar, sino también en aulas escolares, festivales y fiestas. Ello se debe a que "Doble P" ha sido acusado de hacer apología a la violencia a través de sus composiciones.

El bar "Guns and Beers", ubicado en el centro de Oaxaca, se sumó a la propuesta y publicita sus servicios como un espacio donde no hay cabida para Peso Pluma.

A través de internet circularon fotografías de la fachada del lugar, donde fueron colocadas un par de lonas con la cara de Hassan Emilio Kabande Laija junto a la frase "Espacio 100% libre de reggaetón, Peso Pluma y corridos tumbados".

En la publicidad también se aprecia una foto de "Doble P" con un círculo rojo en señal de que su música no se reproduce al interior del establecimiento.

El sitio ofrece a sus comensales un ambiente rockero con música de agrupaciones legendarias y bandas emergentes en vivo.

Incluso, en su publicidad incluyen a grandes exponentes del género, principalmente a Kiss, grupo creador de éxitos como "I was made for lovin´ you", "Detroit rock city" o "Love Gun".

Años atrás, por medio de redes sociales, el bar de Oaxaca celebró su quinto aniversario bajo la promesa de ser un sitio con mucho rockeo y "poco perreo", con lo cual también vetaron al reggaetón y Maluma de manera definitiva.

El menú de "Guns and Beers" cuenta con una amplia carta de platillos y snacks para los amantes del rock. Desde nachos, ensaladas, pizzas, alitas, hamburguesas, cortes de carne variados y bebidas con todo tipo de licores.