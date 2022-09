Barbosa acusa a Adán Augusto de "desequilibrar" la política de Puebla

A-AA+

El gobernador de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló al secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López, de "desequilibrar" la política local con su abierto y público apoyo al líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados y aspirante a la gubernatura, Ignacio Mier.

"Este tema de desequilibrar las posiciones, opiniones o percepción de quien pueda ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla es un asunto complicado, que se complica y que tengo que tomar posición: será el pueblo el que defina a quien vaya a ser candidato o candidata a la gubernatura del estado y no el secretario de Gobernación", sentenció.

En una conferencia de prensa convocada para el tema, Barbosa aseguró que las designaciones de quien vaya a ser candidato de Morena no se toman desde la Secretaría de Gobernación, sino desde el partido y el pueblo.

Y minimizó los gritos de "gobernador, gobernador" que algunos legisladores gritaron a favor de Mier y que Augusto López secundó con un "si se amacha el pueblo".?"Yo veo que el diputado Mier, que tiene pretensiones legítimas de ser candidato a gobernador se empeña a que lo vean ligado a políticos nacionales y de esa manera influir en la percepción poblana, antigua forma de hacer política, vieja y desgastada forma de hacer política", criticó.

En ese sentido, expuso que el secretario de Gobernación le ha dado ese cariz a las reuniones que ha sostenido con Mier, pues expuso que "es evidente" que el funcionario federal simpatiza con la posibilidad que Mier sea el candidato a gobernador.

"Puede ser legítimo como forma de relación personal pero no de un de Secretario de Gobernación: desequilibra Puebla, ese tipo de comportamientos desequilibran la política, entonces tengo que tomar una posición al respecto", expuso.

Reconoció la labor de Adán Augusto y calificó como "extraordinaria" la labor que realiza para equilibrar la política nacional y la gobernanza, pero recriminó su comportamiento en Puebla por "desequilibrar" al estado.

"En Puebla lo va a definir el pueblo y claro por los métodos que el partido defina, aquí somos andresmanuelistas, tenemos esa posición de seguir las condiciones de Andrés Manuel y creo que es un asunto que queda claro. En todo caso que lo lleven a Tabasco a un municipio donde ahí dicen que hasta una vaca gana, en esa lógica de la política antigua de que es tan fuerte el partido que hasta una vaca gana", afirmó.

Barbosa y Mier sostienen una dura confrontación política, la cual se acrecentó cuando se difundió una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera con un presunto "lavado" de dinero en la que estaría involucrada una empresa periodística en la que Mier es socio.

El legislador presentó sendas denuncias penales contra Barbosa y diversos actores políticos por la supuesta filtración de la investigación y acusó al mandatario de estar detrás de la guerra sucia en su contra.