Barbosa anuncia 11 medidas por casos de Covid en Puebla

El estado de Puebla se encuentra "en una situación de alerta", porque la curva de contagios de Covid-19 sigue sin bajar, debido al relajamiento social, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien anunció 11 medidas emergentes para enfrentar la alerta sanitaria.

Señaló que "es necesario tomar las acciones correspondientes para salvaguardar la salud de las y los poblanos, como continuar con el "Pacto Comunitario", el uso de cubrebocas, el autoconfinamiento y no hacer reuniones sociales".

En la conferencia virtual, el mandatario poblano se hizo acompañar de Ana Lucía Hill Mayoral, coordinadora general de Protección Civil Estatal, quien dio lectura a las 11 medidas emergentes para enfrentar la alerta sanitaria, entre ellas la implementación de operativos en el transporte público para evitar aglomeraciones, garantizar la sana distancia y que las unidades no excedan un cupo mayor al 50 por ciento; los vehículos que violen esta disposición serán retirados de circulación.

Asimismo, el fortalecimiento del "Pacto Comunitario" y la atención a la sociedad; la implementación de acciones para evitar hacinamientos en centros laborales, solicitando a los sindicatos y patrones cumplir los protocolos de seguridad, higiene y vigilancia, y en su caso sanción, de centros comerciales y restaurantes para garantizar el aforo permitido (no mayor al 30 por ciento), el horario estipulado (de 11:00 a 19:00 horas para plazas y hasta las 21:00 horas para restaurantes), sana distancia, uso de cubrebocas y demás disposiciones.

Hill Mayoral dio a conocer que también se realizarán reuniones con los líderes y representantes de tianguis y mercados para el reforzamiento de medidas de aforo y sanitarias, y agregó que además se establecerá comunicación con los 217 ayuntamientos para coordinar esfuerzos en la aplicación de acciones de los dos órdenes de gobierno.

De igual forma prosiguen operaciones el centro de atención telefónica y las diversas plataformas tecnológicas, como previenecovid19.puebla.gob.mx, trabajos sumados a la consolidación de trámites digitales para evitar la presencia de la sociedad a las áreas gubernamentales.

Las dependencias que proporcionen servicios presenciales implementarán medidas para disminuir filas y evitar aglomeraciones. La Secretaría de Seguridad Pública apoyará los operativos que se desarrollen en el transporte público, plazas, centros comerciales, restaurantes, tianguis y mercados.

El listado abarca un exhorto a la sociedad a no realizar reuniones familiares o sociales, responsabilidad ante la conmemoración de fechas religiosas y tradicionales, practicar el confinamiento voluntario, particularmente de adultos mayores y personas con diabetes, hipertensión, obesidad o cualquier otra comorbilidad, así como de menores de edad; evitar salir de vacaciones.

Hill Mayoral precisó que todas estas medidas serán plasmadas en decretos por parte del Ejecutivo Estatal. Sin embargo, Barbosa Huerta aclaró que las medidas emergentes no implican un cierre de actividades como ocurrió en meses anteriores. Y anunció que el nosocomio de Traumatología y Ortopedia dejará de ser Hospital Covid y que el General del Norte será el nuevo inmueble para atender a los pacientes con dicha enfermedad.

En su momento, el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz, precisó que la situación de alerta fue derivada de que antier y ayer hubo más de 200 casos de Covid-19. Razón por la cual el objetivo de las medidas es reforzar la prevención para evitar un rebrote, y generar un comportamiento responsable y de mayor cautela.