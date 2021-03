Bartlett acusa a empresas privadas de no pagar por la red eléctrica

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que la reforma energética del 2013 convirtió a esta empresa del Estado en un "trampolín" para las compañías privadas, a las que acusó de no pagar por usar la red eléctrica, afectar a 76 mil clientes y provocar pérdidas de miles de millones de pesos a la CFE.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Manuel Bartlett expuso uno por uno los aspectos de la reforma energética del 2013 que terminaron por afectar económica y estructuralmente a la CFE.

El funcionario dijo que uno de los abusos en contra de la CFE fueron las sociedades de autoabasto, a las que calificó como "una invención verdaderamente increíble", pues con éstas las grandes empresas privadas "elegantes y finas" no pagaban por utilizar la red eléctrica y terminaron por afectar a 76 mil clientes.

"Estas grandes empresas honestas, legítimas, trabajadoras que señalan que están al servicio del país y dan beneficios a los mexicanos no pagan la red, aunque sea ilegal y un delito, no pagan la red", señaló el titular de la CFE.

En un discurso de más de 30 minutos, el comisionado también criticó que con la reforma del 2013 se obligó a la CFE a comprar la energía eléctrica por miles de millones de pesos a compañías privadas.

"Por la energía que tiene que comprar la CFE a un privado, CFE pierde 222 mil millones de pesos", señaló el titular de la comisión federal, quien previamente ya había dicho que la empresa del Estado también perdió 215 mil millones de pesos porque la mitad de sus centrales no fueron despachadas con electricidad.

Manuel Bartlett también alegó que con la reforma energética del 2013 la CFE se fragmentó en seis empresas individuales que son autonomías e incluso compitan entre ellas en el mercado de la energía eléctrica.