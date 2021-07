Bartlett llama "bozal" a cubrebocas y pide a reportero quitárselo

Este jueves, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, fue criticado en redes sociales por pedirle a un reportero que se quitara el "bozal" (cubrebocas) en plena conferencia de prensa. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un reportero de Televisa cuestionó al líder de la CFE sobre si la institución iba a acudir a una acción penal para evitar que se repitan apagones como el del 28 de diciembre, por lo que Bartlett respondió que sí y le pidió que se quitara "el bozal". "Les voy a contar una cosa, con el bozal no se oye ni se entiende, como estamos casi todos vacunados, si quieres quítatelo para hablar, porque no se entiende nada de lo que dices", expresó.

Ante esto, el reportero se quitó la mascarilla para poder dirigirse al funcionario. Durante la trasmisión titulada: "Presentación de acciones derivadas del informe final del panel de expertos para revisar el disturbio del 28 de diciembre de 2020", Bartlett Díaz interrumpió nuevamente al reportero y le dijo: "haber, estaba yo explicando". El director de la CFE reconoció que no fue un error humano y que la Comisión fue responsable del apagón, el cual ocurrió en diciembre de 2020.

Este día, la Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas el país sumó 16 mil 244 contagios de Covid-19, para dar un total de 2 millones 709 mil 739 casos confirmados. Esta cifra no se había visto desde enero, por lo que, detalla la dependencia, los casos positivos del virus en el país van en aumento.