Basta de "abrazos para la delincuencia", reprocha Gustavo de Hoyos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Gustavo de Hoyos, aspirante independiente a la Presidencia de la República, señaló que la política de "abrazos, no balazos" impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado la desaparición de muchos jóvenes, consecuencia del crecimiento del crimen organizado en diversas partes del país.

"Ya basta de la indolencia de las autoridades que predican abrazos para la delincuencia", reprochó el expresidente de la Coparmex.

Lamentó que no exista una estrategia sólida de seguridad pública que permita a los mexicanos vivir con tranquilidad, ante la ineficacia de las políticas públicas aplicadas por el gobierno federal.

"La delincuencia nos está privando de nuestra libertad. Con la indolencia de las autoridades, está acabando con la seguridad cotidiana, la seguridad de las mujeres y la seguridad nacional. No aceptemos más muertos y más desaparecidos, como ocurre con varios jóvenes en Mexicali", expuso desde Baja California.

Desde Mexicali, donde en los últimos meses han desaparecido varios jóvenes, Gustavo de Hoyos refirió que esta situación se replica en gran parte del país, la cual debe cambiar.

"No puede seguir así, tenemos que asegurar que los jóvenes que salen legítimamente a divertirse tengan la seguridad que van a regresar con paz a sus hogares", resaltó.

Añadió que el país necesita cuerpos policíacos civiles capacitados para llevar cabo sus tareas de seguridad pública, y el gobierno debe proveerlos de sueldos suficientes para que tengan una vida digna.

"Merecemos autoridades civiles debidamente entrenadas, capacitadas y remuneradas, cercanas a la ciudadanía y que cumplan su labor policial. No podemos permitir que nos sigan privando de la felicidad, que nos quiten nuestra libertad, ya llegó la hora de recuperar nuestra tranquilidad", enfatizó.