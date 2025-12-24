logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Batallan naranjeros para recuperarse de inundaciones

Productores de Álamo Temapache resienten las consecuencias

Por El Universal

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Batallan naranjeros para recuperarse de inundaciones

ÁLAMO, Ver.- Productores originarios de Álamo Temapache todavía resienten las consecuencias de las inundaciones en Veracruz, las cuales devastaron toneladas completas de naranja, mandarina y toronja en octubre pasado. A dos meses, denuncian que no se han recuperado completamente y las ventas siguen bajas, derivado de la crisis económica que se vive en este municipio.

En la plaza El Ídolo, se observan a decenas de productores de cítricos con incertidumbre y a la espera de que su producto sea comprado por minoristas, aunque los resultados no han sido favorables. A pesar de que sus camiones están repletos de naranjas, esto es apenas un 30% de lo que rescataron cuando el río Pantepec se desbordó e inundó sus cosechas.

"La presión del agua arrancó los árboles y dejó un montonazo de basura y ya quedaron las huertas inservibles. Todavía hay huertas que tienen basura en los árboles y en mi caso yo tampoco he podido terminar de quitar basura, así estamos el 50% de los afectados", menciona el productor Esteban Argüelles.

A la espera de vender su camión de naranja, describió que las inundaciones también provocan hongos y que la fruta se caiga de forma inmediata. Al igual que sus compañeros, perdió toneladas y tuvo que empezar de cero la producción de naranjos, los cuales siguen propensos a plagas por las lluvias atípicas en la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Relató que, en semanas pasadas, el Gobierno federal visitó colonias que se inundaron y ahí se censó a los productores agrícolas que lo perdieron todo. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pronóstico de lluvias intensas en México para los próximos días
    Pronóstico de lluvias intensas en México para los próximos días

    Pronóstico de lluvias intensas en México para los próximos días

    SLP

    EFE

    El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre chubascos y lluvias fuertes en varias regiones

    Excandidato a gobierno de Puebla es declarado culpable de feminicidio
    Excandidato a gobierno de Puebla es declarado culpable de feminicidio

    Excandidato a gobierno de Puebla es declarado culpable de feminicidio

    SLP

    El Universal

    El exsecretario de Gobierno y excandidato del PRI en Puebla, Javier López Zavala, fue declarado culpable del feminicidio de Cecilia Monzón.

    Testigo relata rescate en accidente aéreo de aeronave mexicana en Galveston
    Testigo relata rescate en accidente aéreo de aeronave mexicana en Galveston

    Testigo relata rescate en accidente aéreo de aeronave mexicana en Galveston

    SLP

    El Universal

    La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga la tragedia aérea que dejó seis muertos en Texas.

    Embajada de EE.UU. en México emite recomendaciones de seguridad para ciudadanos
    Embajada de EE.UU. en México emite recomendaciones de seguridad para ciudadanos

    Embajada de EE.UU. en México emite recomendaciones de seguridad para ciudadanos

    SLP

    EFE

    La embajada de Estados Unidos en México emite recomendaciones básicas de seguridad para ciudadanos durante las festividades.