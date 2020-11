"Batea" 4T reasignar 109 mil mdp en PEF para el campo, infraestructura, vacunas y seguridad

Los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados, PAN, PRI, MC y PRD, se unieron para presentar una propuesta de modificación y reorientar 109 mil millones de pesos para reactivar la economía, la atención de crisis sanitaria, para apoyar al campo, generar infraestructura social con 100 tramos carreteros, fortalecimiento a la seguridad pública, otorgar créditos a los emprendedores, y la compra de medicamentos, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de Morena, PT y PES.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez subió a tribuna a presentar la reserva en el tercer día de debate, y que buscaba destinar 40 mil 500 millones de pesos adicionales para atender la emergencia sanitaria y comprar vacunas, medicamentos, la atención y tratamiento del cáncer infantil y otros cánceres, retrovirales para personas con VIH y para el fortalecimiento de los servicios de salud en las entidades federativas.

Para la reactivación económica, plantea tres ejes: emprendedores, campo e infraestructura: "estamos hablando de 46 mil millones de pesos para revertir la reducción del PIB que al cierre de este año será mayor al 9%; 22 mil 500 millones en programas para el campo, que se alinean a las políticas públicas para buscar la autosuficiencia alimentaria y la mejora de las condiciones de poblaciones rurales.

"18 mil 500 millones de pesos en programas de reactivación económica, de los cuales 3 mil 500 millones son destinados directamente a apoyos y estímulos para las y los emprendedores mexicanos y 5 mil millones de pesos para infraestructura carretera que se traducirá en una inmediata reactivación económica regional, al dispersar los tramos carreteros a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas".

También explica que para atender el rubro de seguridad pública se reasignan 4 mil quinientos millones de pesos, que servirán para evitar que los gobiernos municipales y estatales pierdan capacidades institucionales.

"En fin se trata de un proyecto que busca fortalecer los rubros estratégicos de acción de cualquier gobierno que es consciente con el momento de crisis que se vive, atendiendo las necesidades que los tiempos exigen. Una modificación que reconoce las capacidades institucionales y la función del gobierno como garante de derechos y agente económico de equilibrio", explicó la perredista.

Agregó que esta reserva no representa más deuda ni quitar dinero a acciones de gobierno, simplemente significa el uso racional, eficaz y eficiente de los recursos que ya incluye el presupuesto. Es una propuesta sensata de reasignación y servirá para contribuir en garantizar los derechos de las y los mexicanos.

"La lideresa del PRD dijo que aceptar esta reserva implica un impulso a la actividad económica del país, no solo con obras públicas, sino con la reactivación del campo de México y con estímulos para que los emprendedores puedan iniciar sus modelos de negocio, que se han visto clausurados por la realidad y por la falta de estímulos en los anteriores presupuestos", definió.

Hablaron a favor de esta reserva los diputados, Fernando Galindo, René Juárez, Martha Tagle, Juan Carlos Romero Hicks, Antonio Ortega, entre otros, sin embargo, al ser sometido a votación, los legisladores de la 4T la rechazaron.

Morena

Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena, informó que no iban a aceptar esta reserva porque traería graves consecuencias al gasto del gobierno Federal porque se estaría dejando de pagar deuda.

Además reveló que se trató de conciliar con los coordinadores de oposición que si se aceptaba a discusión sería a cambio de que, muchos de los legisladores de oposición, retirarán sus reservas sin importancia que habían presentado y como dijeron que no, ellos también dijeron: "no".