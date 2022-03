Beatriz Gutiérrez hace chiste a costillas de Peña Nieto

Este lunes, durante la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, (AIFA), la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez, revivió un chiste, una broma que hace alusión al ex presidente Enrique Peña Nieto, y después dijo que "le salió del alma".

Mientras se mostraba a una comitiva, integrada por el presidente y su esposa la torre de control, el personal que opera respondía las preguntas de Gutiérrez Müller.

¿En cuánto tiempo llega?, preguntó Gutiérrez, a lo que el personal le respondió "no más de cinco minutos". Y ella después dijo "no menos, como... jajajaja".

La frase, que es una broma, hace alusión a la vez que al entonces presidente Peña Nieto se le grabó diciendo "estamos ya por bajar en Oaxaca, a un minuto de aterrizar, no menos, a cinco minutos".

En la escena pueden verse a los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, Alfredo del Mazo y Omar Fayad, así como el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez. El presidente López Obrador no siguió la broma.

El clip de la broma por separado comenzó a viralizarse, pero puede verse dentro de la transmisión oficial de Cepropie, bajo el título AIFA: Observación de primeros aterrizajes. Zumpango, Estado de México. 21 de marzo de 2022, después del minuto 14 con 40 segundos.