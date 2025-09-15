Bebé sobreviviente de explosión en Ciudad de México será trasladada a hospital en EEUU

Ciudad de México, 15 sep (EFE).- La Fundación Michou y Mau, especializada en menores quemados, informó este lunes del traslado a uno de sus hospitales en Texas de una bebé de 2 años que sobrevivió a la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el este de Ciudad de México.

"Jazlyn, una de las víctimas de la explosión de La Concordia, ocurrida el pasado 10 de septiembre, será trasladada a Shriners Hospitals for Children, en Galveston Texas", apuntó la fundación mexicana.

Michou y Mau también agradeció al Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México, donde la bebé ha sido atendida, por su apoyo para que el equipo médico de la fundación "lograra valorar el caso de la menor".

Asimismo, dio las gracias "al equipo médico que se encuentra en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere".

La institución no especificó cuándo se llevaría a cabo el traslado de la bebé.

Jazlyn Azuleth, de 2 años, es una de las víctimas de la explosión ocurrida la tarde del miércoles pasado, cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Su abuela, Alicia Matías Teodoro, de 49 años, falleció el sábado tras resultar con quemaduras graves en más del 90 % del cuerpo, luego de proteger a su nieta de las llamas.

La imagen de Matías Teodoro con su nieta en brazos ha dado la vuelta al mundo y se le ha dado el título de "la abuelita heroína".

Este lunes, el Gobierno de la Ciudad de México reportó que aumentó a 14 el número de fallecidos tras la explosión.

Además, hasta el momento 39 personas permanecen hospitalizadas y 30 lesionados ya han sido dados de alta de los hospitales, según la lista de las autoridades locales, con corte a las 10:00 hora local (18:00 GMT).

Creada en 1998, la Fundación Michou y Mau atiende las necesidades de miles de niños mexicanos que han sido víctimas de quemaduras, además de concienciar sobre las necesidades del quemado y establecer programas asistenciales en beneficio de los menores.