Becarios de Jóvenes Creadores denuncian retrasos en pagos y tutorías

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- A través de una carta compartida en el perfil de Twitter "¿Ya depósito el FONCA?", becarios del programa Jóvenes Creadores, apoyo perteneciente a la Secretaría de Cultura federal, denunciaron irregularidades y retrasos en los pagos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), antes Fonca, además de falta de encuentros presenciales y tutorías ni "explicaciones claras acerca de las razones, así como de los recursos destinados para este ejercicio".

"El programa conocido anteriormente como beca Fonca, ahora SACPC, ha constituido una plataforma artística y cultural muy importante para el desarrollo profesional de jóvenes en todo el país por más de tres décadas. Además de ser una de las pocas convocatorias que se ha preocupado por descentralizar el presupuesto destinado para las prácticas artísticas", se puede leer en el comunicado.

El escrito consigna lo siguiente: "En ese sentido denunciamos las siguientes irregularidades sucedidas en el marco del apoyo público 'Jóvenes Creadores', tanto del SACPC como del Programa de Interacción Social, en la emisión 2021-2022, que está por concluir" y enumera las siguientes problemáticas:

"Desde el inicio de la beca han existido severos retrasos en el cumplimiento del apoyo mensual de los becarios, primero con esperas de hasta 15 días y posteriormente con retrasos en los apoyos de casi un mes o incluso más", expresaron.

La carta detalla que, debido al retraso en los apoyos, los becarios no han podido cumplir en tiempo y forma con sus calendarios de entregas, debido a que dependen de la beca para realizar sus actividades en tiempo y forma.

Asimismo, denunciaron que no se han realizado reuniones presenciales y que las tutorías son cambiadas de fecha con poca anticipación, por lo que muchos beneficiarios del programa no las han podido tomar.

El documento concluye con el señalamiento del recorte presupuestal de casi mil millones de pesos (presupuesto de 2019), que "perpetúa la precarización del derecho humano a la cultura y el trabajo artístico de sus ciudadanos" y consignan la siguiente denuncia.

"Los becarios del Programa Jóvenes Creadores generación 2021-2022 hacemos un llamado para exigir la mejora del presupuesto asignado, claridad en las nuevas políticas del gobierno y certidumbre para los artistas y personas involucradas en la cultura en el país", y demandaron mejores condiciones para concluir el proceso de cierre de la mejor manera posible.

Lxs becarixs de la generación 2021-2022 de Jóvenes Creadores señalamos una serie de incumplimientos y poca transparencia por parte de @SistemaCreacion @cultura_mx, asimismo, exigimos un cierre adecuado para el programa también conocido como #FONCA Favor de RT @alefrausto pic.twitter.com/79tZGANlIW — ¿Ya depositó el FONCA? (@fonca_ya) November 7, 2022

En Twitter, diversos becarios se manifestaron a favor de la carta y expresaron la importancia de mejorar las condiciones en que los apoyos son otorgados, además de expresar las dificultades de cumplir con el proceso creativo y calendarios ante el retraso de las becas.