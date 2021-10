"Becarios, no sicarios", propuesta para que jóvenes caigan en crimen

"Becarios, no sicarios" y tratarlos amorosamente, es una de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que los jóvenes sean reclutados por los grupos criminales.

"Becarios, no sicarios, que les cueste trabajo reclutarlos y también algo que no sólo tiene que ver con el bienestar material, sino con el bienestar del alma, el afecto, abrazar a los jóvenes, tratarlos amorosamente, esto puede llevarnos tiempo, pero va a dar frutos, yo siento que ya ha empezado a dar resultados", señaló el presidente.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que la clave de muchas cosas es no desatender a los jóvenes y mucho menos discriminarlos.

"Nada de llamarles 'ninis' de manera despectiva, que era lo que hacían anteriormente, ni un solo programa en favor de los jóvenes, solo de manera chistosa y ofensiva acuñaron esa frase de 'ninis', que ni estudian, ni trabajan, pero no hicieron nada".

Explicó que su gobierno está dedicado a garantizar el derecho que tienen los jóvenes al estudio y al trabajo, porque es central el atender a los jóvenes para que no sean enganchados por las bandas de la delincuencia.

"Si nosotros les damos opciones a los jóvenes, como lo estamos haciendo, les va a costar reclutarlos, es becarios, no sicarios, que les cueste trabajo reclutarlos".