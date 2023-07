"Bella", clave para sobrevivencia del náufrago Tim Shaddock: experto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El marinero australiano Timothy Lyndsay Shaddock, quien fue rescatado por un barco mexicano en el Pacífico luego de pasar meses en el mar, no solo tuvo que cuidarse a sí mismo, sino que también tuvo que velar por el bienestar de su perra "Bella", lo que ayudó a la sobrevivencia.

Así lo señaló Mike Tripton, profesor de Fisiología en el laboratorio de ambientes extremos de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido, a Telemundo.

"Tenía compañía. Al tener suficiente comida y agua, creo que la perra significó una ventaja... el tiempo de sobrevivencia se extiende mientras sigas colectando agua, comiendo ocasionalmente y haciendo cosas que te mantienen en un estado mental positivo", afirmó.



Tim Shaddock quiso dar en adopción a Bella tres veces

"Bella" es una perra mestiza con un carácter amable, quien le daba ánimos a Shaddock. Se encuentra bien de salud, al igual que su compañero en altamar.

"Quise darla en adopción como tres veces, pero ella me seguía", contó el marinero australiano.

Lyndsay Shaddock, de 54 años, se encontraba a la deriva en su catamarán averiado "Aloha Toa" en el Pacífico oriental, a unos 1.30 kilómetros de la costa (1.200 millas) cuando fue avistado por la tripulación de uno de los barcos de la flota Grupomar, cuyo dueño, Antonio Suárez, se dijo muy feliz de haber logrado el rescate.

El australiano y su perrita se encontraban en una situación "extremadamente precaria" luego de pasar tres meses sin provisiones adecuadas ni refugio. La tripulación del atunero les proporcionó atención médica, comida e hidratación.

"Estoy vivo pensé que en realidad no iba a lograr sobrevivir, de modo que muchísimas gracias", fueron las primeras palabras del marinero al pisar tierra en México.

El náufrago dijo que pasó días difíciles luego de lanzarse al mar en el mar de Cortés rumbo a la polinesia francesa. "Fue una experiencia extraordinaria, me encanta el océano, me encanta la población marina", dijo.