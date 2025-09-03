logo pulso
Nacional

Bienestar firma convenio interinstitucional

La Secretaría de Bienestar y Sedatu se unen para garantizar viviendas dignas en México

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 05:42 p.m.
A
Bienestar firma convenio interinstitucional

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional del Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que, dijo, "unimos esfuerzos para garantizar viviendas dignas y justicia social para las familias de México".

El convenio de colaboración contempla la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y 12 instituciones, cuyo objetivo consiste en establecer los mecanismos y estrategias en la construcción de un millón 800 mil viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, el Infonavit y el Fovissste.

De acuerdo con la Sedatu, al corte del 1 de septiembre, el Programa Vivienda para el Bienestar ya arrancó obras en 29 estados, como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango y Estado de México.

Así como también en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

