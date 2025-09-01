Conavi 2025: Inicia Programa Vivienda para el Bienestar con visitas domiciliarias

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) junto con el Gobierno de México continúan con el Programa Vivienda para el Bienestar, el cual busca brindar una vivienda adecuada a la población en situación de vulnerabilidad.

El periodo de inscripción terminó hace casi dos semanas, puedes checar los resultados en la página oficial de la Conavi, con tu CURP y con el número de folio que se te asignó.

¿Cómo saber qué día será la visita domiciliaria?

La segunda etapa del programa ya comenzó, primero con una convocatoria telefónica para programar una visita, es importante estar atento a la llamada o mensajes de la Conavi, ya que sólo te contactarán dos veces, se agendará una cita y personal del programa te visitará el día y fecha asignada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La persona que solicitó el programa deberá encontrarse en el domicilio y exhibir la documentación que le fue solicitada en original y copias de la misma, si tienes alguna otra duda deberás llamar al teléfono 55 91 38 99 91 o mandar correo a la dirección atencionciudadana@conavi.gob.mx.

¿Qué sucede si el día de la visita no me encuentro en casa?

De acuerdo con el Portal Ciudadano, ellos mencionan "De acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, la visita se realizará únicamente en la fecha programada, sin excepción alguna, por lo que te invitamos a estar pendiente de la visita y tener a la mano la documentación que te fue solicitada".

¿Qué documentos debo de tener el día de la visita?

En caso de ser seleccionado debes presentar la siguiente documentación para seguir con el proceso de selección:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación Oficial Vigente

Certificado de no propiedad

Carta de No derechohabiencia

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Comprobante de ingresos o carta de declaración

Comprobante de estado civil

Certificado de discapacidad, en caso de ser el caso, emitido por una institución de salud pública.