Conavi 2025: Inicia Programa Vivienda para el Bienestar con visitas domiciliarias
Conavi 2025 se compromete a proporcionar viviendas adecuadas a través de visitas domiciliarias en el marco del Programa Vivienda para el Bienestar.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) junto con el Gobierno de México continúan con el Programa Vivienda para el Bienestar, el cual busca brindar una vivienda adecuada a la población en situación de vulnerabilidad.
El periodo de inscripción terminó hace casi dos semanas, puedes checar los resultados en la página oficial de la Conavi, con tu CURP y con el número de folio que se te asignó.
¿Cómo saber qué día será la visita domiciliaria?
La segunda etapa del programa ya comenzó, primero con una convocatoria telefónica para programar una visita, es importante estar atento a la llamada o mensajes de la Conavi, ya que sólo te contactarán dos veces, se agendará una cita y personal del programa te visitará el día y fecha asignada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La persona que solicitó el programa deberá encontrarse en el domicilio y exhibir la documentación que le fue solicitada en original y copias de la misma, si tienes alguna otra duda deberás llamar al teléfono 55 91 38 99 91 o mandar correo a la dirección atencionciudadana@conavi.gob.mx.
¿Qué sucede si el día de la visita no me encuentro en casa?
De acuerdo con el Portal Ciudadano, ellos mencionan "De acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, la visita se realizará únicamente en la fecha programada, sin excepción alguna, por lo que te invitamos a estar pendiente de la visita y tener a la mano la documentación que te fue solicitada".
¿Qué documentos debo de tener el día de la visita?
En caso de ser seleccionado debes presentar la siguiente documentación para seguir con el proceso de selección:
Acta de nacimiento
CURP
Identificación Oficial Vigente
Certificado de no propiedad
Carta de No derechohabiencia
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
Comprobante de ingresos o carta de declaración
Comprobante de estado civil
Certificado de discapacidad, en caso de ser el caso, emitido por una institución de salud pública.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Conavi 2025: Inicia Programa Vivienda para el Bienestar con visitas domiciliarias
El Universal
Conavi 2025 se compromete a proporcionar viviendas adecuadas a través de visitas domiciliarias en el marco del Programa Vivienda para el Bienestar.
IMSS implementa mecanismo para garantizar suministro de medicamentos
El Universal
El IMSS brinda soluciones ante la falta de fármacos
Primer Informe | "El país va bien y vamos a ir mejor", dice Sheinbaum
El Universal
A las 11:00 horas de este lunes, la Presidenta de México ofreció su mansaje a los mexicanos