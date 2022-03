Blindan con vallas Palacio Nacional previo a marcha del 8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Decenas de militares vestidos de negro instalaron esta noche vallas de más de tres metros de altura como medida de seguridad frente a Palacio Nacional a unas horas de que se lleve a cabo las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres.

Desde las 18:00 horas, personal militar vestido de civil llegó a los alrededores de la Plaza de la Constitución en espera de instalar estas vallas metálicas, las cuales fueron colocadas en medio del arroyo vehicular y no sobre la banqueta del frente de Palacio Nacional.

Estas vallas se suman a las que desde el viernes en la madrugada se instalaron frente a la Catedral Metropolitana y Palacio de Bellas Artes.

Este lunes por la mañana, el presidente López Obrador indicó que tiene información de que en las manifestaciones de mañana grupos contra su gobierno se están preparando para usar marros, sopletes y bomba molotov para buscar proyectar "la imagen de un México en llamas".

AMLO llama a realizar manifestaciones pacíficas por el 8M. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal llamó a que las manifestaciones se realicen de manera pacífica.

Acusó que realizar actos violentos en esta marcha "no son ni siquiera feminismo " pues son posturas conservadoras y reaccionarias en contra de su gobierno.

"Hago un llamado a las mujeres que se van a manifestarse, mañana, las mujeres para que se caiga en provocaciones y no haya violencia porque tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura totalmente conservadora, reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación.

"Hago un llamado a que las manifestaciones sean pacificas y que no se caiga en la provocación y en la violencia y también, lo digo con mucha claridad, para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres cuando hay detrás grupos con otros fines políticos, que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar Palacio y la Catedral para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con al transformación que estamos levando a cabo", dijo.