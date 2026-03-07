Blindan edificios por 8M

Ciudad de México.- En anticipación a la manifestación de este domingo 8 de marzo, hoteles, restaurantes, plazas y museos en el Paseo de la Reforma y avenida Juárez se han colocado vallas de metal y tablas de madera para cubrir ventanas y evitar daños.

Sobre avenida Juárez, diversos establecimientos de la zona han sido resguardados con barricadas metálicas para proteger sus fachadas como el restaurante Sonora Grill, el Hotel Barceló México Reforma y el Hotel Hilton colocados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En la sucursal de Telmex ubicada sobre avenida Juárez también fueron colocadas tablas de madera para cubrir las ventanas.

A lo largo de Paseo de la Reforma, plazas comerciales como Reforma 222, Reforma 180 y Reforma 226 cuentan con vallas metálicas, con accesos habilitados para trabajadores y visitantes.

En la zona también se observaron oficinas y comercios, con tablas de madera colocadas en las ventanas. Por el momento, en inmediaciones del Zócalo los negocios permanecen sin protecciones visibles.

Asimismo se reforzó con vallas Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También el Palacio de Bellas Artes fue blindado con las barreras de acero, así como sus monumentos históricos.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Vicente Gutiérrez Camposeco, hizo un llamado a que la manifestación del próximo 8 de marzo (8M), con motivo del Día Internacional de la Mujer, se haga de forma pacífica.

"Lo más importante es el llamado que hemos hecho a quienes tienen el legítimo derecho de manifestarse, independientemente de la causa que se represente, de que lo hagan pacíficamente".