Bloque de Contención exige destrabar nombramientos del Inai

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Senadores del Bloque de Contención exigieron al grupo parlamentario de Morena que destrabe la elección de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al advertir que el Senado está obligado a evitar la parálisis del organismo.

El tema, que no fue incluido en la orden del día de la sesión, enfrascó en un largo debate a los legisladores de oposición y del bloque oficial. Por el lado de los opositores, los panistas Julen Rementería, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, la priísta Claudia Ruiz Massieu, el emecista Clemente Castañeda y Gustavo Madero, del Grupo Plural, entre otros, emplazaron a Morena y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a presentar las ternas correspondientes para votarlas "hoy mismo", a fin de completar el Pleno del Inai.

Eduardo Ramírez, expresidente del Senado, expuso que Morena, como mayoría legislativa, "no nos hemos puesto de acuerdo. Por lo tanto, mientras Morena, les guste o no, se tiene que poner de acuerdo, y de aquí van a salir los nombramientos del Inai, todo en su momento.

La priista Claudia Ruiz Massieu le respondió de inmediato: "No senador Eduardo Ramírez, no son los tiempos de Morena los que van a definir las cosas. Es el tiempo que marca la Constitución, es el tiempo que marca el Poder Judicial y es el tiempo que marca la responsabilidad como senadoras y senadores de la República".

Acusó a Morena de promover la opacidad del gobierno, lo que es "no solo irresponsable, es una traición a la convicción democrática que ustedes dicen tener. Esto es una traición a la obligación que ustedes dijeron que iban a cumplir".

Expresó que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) "siempre hemos buscado acuerdos, siempre hemos estado abiertos al consenso, por eso junto con el bloque de contención propusimos que se ponga a consideración del Pleno una terna con los tres varones mejore evaluados y una terna con las tres mujeres mejor evaluadas y que se pongan a consideración ya para que pueda funcionar el INAI desde el día de mañana con toda regularidad".

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló: "Con el debido respeto para el senador Eduardo Ramírez, entendemos quizá la incapacidad para ponerse de acuerdo, pero la ley obliga y estamos obligados judicialmente a resolver ese asunto, si no lo hacemos caerá la responsabilidad en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva con una sanción de carácter judicial inapelable, además.

"Entonces, más allá del voluntarismo, más allá de los tiempos que necesita una mayoría o cualquier grupo parlamentario para ponerse de acuerdo, hoy lo que tenemos es una obligación de un juez para resolver en consecuencia y si el argumento es que no se han puesto de acuerdo, pues vayan y explíquenle al juzgado ustedes, porque nosotros, y hablo por el bloque de contención, estamos listos y resueltos para votar el día de hoy a las y los comisionados del Inai que están pendientes.

La morenista Imelda Castro aseguró que la Jucopo está trabajando en tema, pero no asistió ningún integrante del PAN, además de que, argumentó, "está en marcha un amparo de una de las personas nombradas (Yadira Alarcón)".

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, acusó al presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, de pedirle a Yadira Alarcón, quien fue vetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se amparara, lo que calificó de una chicanada burda y vil.

"Díganlo con claridad, digan que quieren seguir en la oscuridad y que no se sepa quien es el gestor de Ciudad Juárez, el cónsul honorario de la cárcel, de Nicaragua, cuida la cárcel de Ciudad Juárez donde murieron 39, eso es falta de transparencia", reprochó.

La senadora de Morena Lucía Trasviña lamentó que se agreda al senador Monreal. "Se le insulta y no está presente, eso es un acto de vil cobardía y de abuso, son cobardes, no dan la cara y no enfrentan".

Acusó a la oposición de mentir para tratar de confundir en este y otros temas. "No traten de engañar, ya basta, ya estuvo, el pueblo no les tolera tanta pinche mentira, cabrones", sentenció.