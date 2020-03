Bloqueos en Guanajuato, acto propagandístico del crimen por detenciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los bloqueos y autos incendiados ayer en varios puntos de Guanajuato no fue una reacción por haber tratado de detener al líder "huachicolero" José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", sino que fue una acto propagandístico de grupos de la delincuencia organizada por recientes detenciones en ese estado.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que su gobierno tiene atención especial sobre ese estado por el alto número de homicidios y ejemplo de esto, señaló, es que es la entidad con mayor número de elementos de la Guardia Nacional (GN).

López Obrador criticó que a pesar de que Guanajuato sea un caso exitoso en el tema de crecimiento económico, no lo sea en el tema de seguridad pública, y pidió a la población que ayuda a grupos de la delincuencia por motivos económicos a que abandonen esto porque su gobierno tiene programas sociales que los pueden ayudar.

"Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico, pero sin base social, ya no es lo de antes, y afortunadamente no pasó a mayores, nosotros estamos atendiendo de manera especial a Guanajuato, tomamos esa decisión, porque eran muchos los homicidios, tuvimos 73 homicidios por día, Guanajuato nos estaba significando el 15% de los homicidios a nivel nacional, entonces hay una atención especial para Guanajuato y por eso estas reacciones".

El mandatario comentó que lo ocurrido ayer en esa entidad no tiene comparación con el operativo ocurrido en octubre pasado en Culiacán por la fallida detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"¿Qué le digo a la gente de Guanajuato? Que estamos actuando, hay elementos más que en ninguno otros estado de la Guardia Nacional; se está trabajando de manera coordinada, está trabajando el Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, se está avanzando, poco, pero se está avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad, sobretodo están bajando los homicidios, desde que intervenimos. Tenemos la decisión de actuar entonces si hay reacción, pero no vamos a dejar de atender este tema, esta demanda de que haya seguridad en Guanajuato", dijo.

Pidió a la población tener confianza en su gobierno, porque "estamos garantizando la protección de los ciudadanos y pedirles a los que les ayudaban, porque ya no les ayudan, decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso, no respaldar, no apoyar, no darle protección a los delincuentes, que si tienen mucha necesidad, que nosotros ayudamos, que hay muchos programas del bienestar ahora, para sus hijos, para ellos mismos, de distinta forma".

Señaló que a pesar de que Guanajuato es un estado exitoso en cuanto a crecimiento económico, hay carencia en cuanto al bienestar de la población, "es parecido lo que sucedió en Ciudad Juárez, lo de los feminicidios, empieza la industria de la maquila, se preocupaban nada más por el crecimiento".

"A la tecnocracia le importaba solo crecer por crecer, entonces ¿cómo es posible que un estado exitoso en crecimiento económico sea un fracaso en seguridad pública? ¿a qué se atribuye? Por eso es crecimiento con bienestar", agregó.