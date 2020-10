Boda con 300 invitados desata al menos 100 contagios de Covid-19

Poco más de 100 personas resultaron positivas a Covid 19, luego de asistir a la boda de un actor en Mexicali a la que acudieron alrededor de 300 invitados, reportó la Secretaría de Salud en Baja California.

El titular de la dependencia estatal Alonso Pérez Rico, dijo que la celebración fue realizada el tres de octubre pasado, pero a los días los asistentes se sometieron a las pruebas para detectar si se habían enfermado y más de un centenar confirmó que había dado positivo.

La boda fue entre el actor Armando Torrea y Laura Pérez, hija de un empresario local, en un salón de eventos ubicado en el área exclusiva de San Pedro Residencial, a la que además acudieron empresarios locales.

Pérez Rico dijo durante la transmisión de Facebook del gobernador Jaime Bonilla, que según los primeros reportes no se respetó ninguna de las medidas preventivas para evitar contagios. Durante la fiesta no hubo uso de cubrebocas, tampoco se tomó la temperatura a los invitados ni respetaron la sana distancia.

Advirtió que tanto en gobierno municipal como el estatal analizan el cierre de negocios durante las próximos días para frenar el aumento de casos activos que registra Mexicali, cuyo número repuntó hasta los 219.

En agosto, Pérez Rico justificó su asistencia y la de otros funcionarios a la boda del secretario particular del gobernador Jaime Bonilla Valdez, en un jardín de eventos de Tijuana a la que asistieron alrededor de 100 personas y, luego explicó, se debió a que instalaron filtros sanitarios.