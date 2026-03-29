Boletos de avión encarecen 13.2%

Ciudad de México.- Las aerolíneas subieron sus tarifas de cara a las vacaciones de Semana Santa, cuando la Secretaría de Turismo (Sectur) calcula la llegada de 4 millones de visitantes a los principales destinos del país, 2.6% más que en el mismo periodo de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que los boletos de avión se encarecieron en promedio 13.2% durante la primera mitad de marzo.

Se trata de la mayor alza de precios desde finales de 2024, y además casi triplicaron a la inflación nacional, cuya tasa fue de 4.6%.

Las tarifas en temporada alta suben en todo el mundo debido a la demanda adicional, pero también influyen costos como la turbosina, combustible utilizado en los aviones y que representa un tercio de los gastos totales de las aerolíneas, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

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La información más reciente de Pemex indica que el litro de turbosina se vendió en 11.66 pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el mes pasado, por lo que este dato todavía no refleja el repunte en los petroprecios que provocó el conflicto en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero pasado.

Las aerolíneas también modifican sus tarifas para compensar los costos que dependen de la variación del peso frente al dólar, como los arrendamientos, financiamientos y las Tarifas de Uso de Aeropuerto internacionales.

"Muchas tarifas están dolarizadas, dado que el costo de las aeronaves y sus refacciones se pagan en dólares", expuso el presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, Armando Bojórquez.

No sólo los boletos de avión se encarecieron a mayor velocidad que la inflación, sino también las tarifas de hotel, al costar 5.1% más que hace un año, y los paquetes turísticos, que subieron 6.7%.

La Sectur, que tiene como titular a Josefina Rodríguez Zamora, prevé que la ocupación hotelera nacional alcanzará un promedio de 63.9% durante Semana Santa, y los destinos de playa continuarán llevándose la mejor parte, como la Riviera Maya, donde proyecta una tasa de 78.5%; seguido de Puerto Vallarta, 78.2%; Los Cabos, 77.9%, y Cancún, con 75.1%.