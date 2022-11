Brianda Aurora, diputada morenista, calla a diputada indígena en tribuna

A-AA+

¿Exhibirán a diputada de Morena en la mañanera?

A pulso, nos dicen, la diputada morenista Brianda Aurora Vázquez Álvarez se ganó sus minutos de linchamiento en la mañanera presidencial.

Le explicamos: en su constante critica al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ayer el presidente López Obrador revivió en su conferencia mañanera una llamada intervenida ilegalmente en 2015, en la que Córdova se burla de la forma de hablar de un grupo de indígenas, y ayer mismo, la diputada morenista Vázquez Álvarez, planteó en la Cámara de Diputados que hay categorías entre los indígenas, para establecer quienes sí pueden dirigirse al país desde la tribuna, y quiénes no.

Durante la presentación de reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, al concluir su alegato sobre por qué se debe aprobar la reforma electoral del presidente López Obrador, fue interrumpida por gritos en contra, de una diputada indígena, a quién calló, y remató con esta frase: "Y no olviden que este tipo de hermanas indígenas no deben estar en tribuna".

¿La diputada Vázquez Álvarez también será exhibida en la mañanera del Presidente?