Brinca con adjetivos imaginarios, responde Silva Herzog a Téllez

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- El escritor y periodista Jesús Silva Herzog Márquez respondió a la carta que le dirigió la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, en donde ella exhibió que la ha descalificado por su aspiración política, llamándola "ignorante, improvisada, elemental, medieval y cuasifascista".

En la carta abierta que difundió en sus redes sociales, Téllez escribió que "a un conocedor de la historia, como él, no se le puede aceptar la banalización de la etiqueta", por lo que cuestionó en el escrito el por qué de sus palabras.

"Ni ChatGPT encontraría tantos adjetivos para hilvanar un perfil de columna semanal", detalló la aspirante a la presidencia quien se dice alarmada de la frivolidad de su descalificación.

En los discursos que ha expuesto frente a militantes del partido que pretende encabezar, Téllez ha afinado la línea política que persigue, en defensa de la familia y con valores orientados a la ultraderecha, por lo que aclaró qué no es lo mismo ser conservador que de ultraderecha.

"De pronto pareciera que para usted es lo mismo ser conservador que ser fascista". subrayó la panista.



Silva Herzog sostiene que Téllez es improvisada

A través de una carta que también compartió en sus redes sociales, el periodista Jesús Silva Herzog le agradeció a la legisladora por sus palabras, sin embargo, reforzó la crítica que ha mantenido hacia ella en su columna semanal del periódico Reforma.

"Me temo que también pone en evidencia su improvisación", le respondió argumentando que su vehemencia la hace una candidata atractiva.

"La senadora brinca con adjetivos imaginarios. Responde con vehemencia que no es fascista, pero en el párrafo que dedico a su candidatura jamás usé ese calificativo", exclamó el analista político.

El escritor señaló que la panista "no busca el consenso en el abánico opositor, no quiere serenar la política sino atizarla".