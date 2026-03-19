Brindan en el AIFA terapia perruna

Ciudad de México.- "Delta" (dachshund), "Mamut" (buldog francés), "Marshal" (samoyedo), "Tacho" y "Goliat" (ambos labrador), perros machos de cinco meses, forman parte del Escuadrón Canino de Apoyo Emocional de la Guardia Nacional (GN) que auxilia a los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que padecen estrés y ansiedad en la terminal aérea.

Moviendo la cola, jadeando y robando sonrisas a los usuarios, los canes recorren desde noviembre del año pasado los espacios públicos y principalmente salas de última espera del AIFA con la misión de encontrar a pasajeros que los necesiten para calmar su ansiedad y el estrés que puede ocasionar viajar en avión.

"La función principal de estos cinco perritos es brindar bienestar emocional a cualquier pasajero que lo llegue a requerir. La parte principal donde ellos actúan o hacen su labor es en las salas de última espera.

Su función es apoyar o ayudar a los pasajeros que tengan ansiedad. Las personas que están en esas áreas han presentado cierto tipo de situaciones y es aquí donde entran estos perritos que dan apoyo emocional.

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Los canes recorren el AIFA en turnos de 90 minutos acompañados de sus manejadores caninos de la GN, con los que conviven desde que fueron donados a la institución.