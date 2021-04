Brindará el PAN asesorías sobre amparos contra Padrón de Telefonía Móvil

Desde el Senado de la República, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) promoverán asesorías para los ciudadanos que busquen ampararse contra el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, para que no tengan que proporcionar su información personal ni datos biométricos al adquirir un teléfono en esquema prepago.

El esquema de asesorías jurídicas operará a través de las redes sociales de la senadora Indira Rosales San Román y estará dirigido a las personas que busquen ampararse para, señaló, proteger su integridad e información personal. La legisladora consideró que la integración del padrón configura violaciones a los derechos humanos.

"Es una violación flagrante a los derechos humanos de todas las personas que, además, pone en riesgo la integridad de los ciudadanos al solicitarse su información más sensible, misma que podría ser utilizada con fines ilícitos", aseveró.

"Es inaceptable que se vulnere así la privacidad y la seguridad de las personas. Por ello queremos apoyarles a defenderse de este abuso".

En este sentido, dijo, los interesados deberán enviar un mensaje a la cuenta de Facebook Indira Rosales San Román, donde se les brindarán las indicaciones necesarias para realizar los procedimientos correspondientes al amparo en cuestión.

"Es necesario que se pongan en contacto con nosotros a través de mi página de Facebook para poder brindarles la información necesaria para llevar a cabo este procedimiento. La ciudadanía debe saber que cuentan con nosotros en estos momentos y que no permitiremos esta injusticia", finalizó la legisladora veracruzana.