Bromean Mariana Rodríguez y Samuel García por multa del INE

"De los 28 millones que me debes ¿cuándo me vas a empezar a abonar?", bromeó Mariana Rodriguez con su esposo Samuel García tras la polémica por la multa por 55 millones de pesos que le impuso el INE la semana pasada.

A través de la cuenta de Tik Tok de la también influencer, compartieron un video en el que se les observa despreocupados caminando por una playa y Mariana Rodríguez le pregunta al gobernador electo de Nuevo León que cuándo le iba a empezar a pagar los 28 millones que el INE indicó le debió retribuir por difundir contenido sobre su campaña electoral previo a las pasadas elecciones.

"De los 28 millones que me debes ¿cuándo me vas a empezar a abonar?", le preguntó Mariana Rodríguez a lo que Samuel García contestó "quiero ver mis tenis".

Sin embargo, el buen humor no fue así desde el principio, ya que recién se difundió que serían sancionados por el INE, ambos manifestaron que "era ofensivo".

Samuel García indicó en sus redes sociales "es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión".

Además, expuso, es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, "valen" 27 millones y una multa de 55 millones de pesos. ?Finalmente el gobernador electo, confió en que los consejeros "actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta".

Fotos hacen alusión directa" a la campaña de Samuel García: INE

El INE señaló que se tiene registro de la publicación de 45 fotografías en el perfil de la influencer "que hacen alusión directa" a la campaña de García Sepúlveda, por lo que una vez fijados los precios a 40 mil pesos por fotografía se obtiene un monto de un millón 800 mil pesos, y de 20 mil pesos por historia al multiplicar dicha cantidad por mil 300 historias fijadas, se alcanza un total de 26 millones de pesos. ?Así, por ambos conceptos de historias y fotografías, el INE consideró la suma de 27 millones 800 mil pesos que Mariana Rodríguez debió cobrar a García Sepúlveda por promoverlo en sus redes sociales como candidato a la gubernatura de Nuevo León. Pero debido a que no le cobró, se le aplicaría al gobernador electo una multa de 55 millones de pesos.