Brozo entrevista a Samuel García en campo de golf de Nuevo León

En un nuevo episodio para Latinus el "Arcangel Gamaliel" se hizo presente ante Brozo, quien tras escuchar los rezos de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Anaya y Hugo López-Gatell, aprovechó para pedirle un "ride" hasta Nuevo León para su entrevista con el nuevo gobernador, Samuel García.

El encuentro entre el gobernador y el payaso tenebroso fue en un campo de golf, donde Brozo reconoció ante Samuel García su equivocación al pensar que no ganaría las elecciones para la gubernatura de la entidad.

Tras ello, el payaso afirmó que gran parte de su triunfo se la debe a su esposa e influencer Mariana Rodríguez, "le debes la mitad de la victoria, es más le debes la vida", señaló, a lo que Samuel García señaló que le debe eso y más, pues en un inicio le pedían que no la exhibiera, sin embargo, decidió que trabajarían juntos.

"Cuando recién ganamos, todos los gurús políticos -escóndete, no exhibas a Mariana, espérate a la toma de protesta- y dije a jalar hay mucho que hacer, empezamos con la vacunación en Texas, apadrinando escuelas; y hoy esos gurús me reconocen que estaban equivocados".

Al preguntarle Brozo sobre sus intenciones para 2024, el gobernador aseguró que le va a cumplir a Nuevo León los seis años completos que dure su cargo.

"El 2024 me preocupa, no como participante si no para el país y Nuevo León, a Nuevo León le voy a cumplir, voy a estar mis seis años completos...Para el 2024 Samuel no se distrae, no vamos".

Acerca de su reunión con Andrés Manuel López Obrador, Samuel García aseveró que se trató de un encuentro amistoso y cordial, donde no se tocaron temas a detalle. Expresó que ya le solicitó al Presidente una segunda reunión, para tocar puntos eje que prometió: tren, presa, y metro; en relación a este último, Brozo le comentó -En lo del Metro pregúntale lo de los pernos- a lo que Samuel García respondió entre risas, -mejor le preguntamos a Ebrard-.