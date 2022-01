Brozo y Loret descubren en oficina de AMLO el "testamento político"

Entre "mocasines presidenciales" y VapoRub, el periodista Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo fueron a "la oficina" del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, para buscar el "testamento político".

En el episodio 40 para Latinus, Brozo y Loret coincidieron en que el lema del Gobierno de López Obrador es "por el bien de México, primero las mentiras", ante las mentiras sobre la salud del Presidente, sobre las reuniones con Estados Unidos, sobre los "moches" de Delfina Gómez y sobre la tala de árboles para el Tren Maya.

"Entonces como se la pasan mintiendo, tiene que aventarnos estos nuevos conceptos como el cateterismo de rutina; la fuerza moral, que no es fuerza de contagio; las aportaciones, que no son corrupción; los salarios donados, que no son moches; los aumentos a la gasolina que no son gasolinazos", mencionó el columnista de EL UNIVERSAL.

"Acuérdate que todo, absolutamente todo tiene que ver con el fruto podrido del neoliberalismo, nada de la responsabilidad actual", respondió el payaso en alusión a las declaraciones de López Obrador sobre el cuerpo de un bebé encontrado en un penal de Puebla.

Criticaron que el actual gobierno es incapaz de informar con transparencia, veracidad y profesionalismo sobre la salud del presidente López Obrador.

Ante el anuncio del "testamento político" que hizo el mandatario de México, Carlos Loret refirió que López Obrador sí está preocupado por su salud y "sí cree que va a ocupar un lugar de gloria en la historia".

"Si se siente con necesidad de hacer un testamento político, como si no hubiera constitución, y encima sabe (...) el testamento te revela la fragilidad del obradorato. Él mismo sabe que el único factor de cohesión en Morena es él y si él no está, se despedaza todo", expresó el periodista.

"Se cae el país a pedazos y el caballero sale con un testamento político (...) mejor que se siente a gobernar, que resuelva uno de los problemas del país (...) déjese de cursilerías y gobierne", agregó Loret.El payaso y el reportero coincidieron en que el "testamento político" de López Obrador tiene preocupados a los aspirantes presidenciales: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.Ambos se burlaron de los dichos del presidente López Obrador, de que "ya no hay corrupción" y que "bajó la violencia". Lamentaron también el asesinato de periodistas en México, el último el de Lourdes Maldonado, en Tijuana, y los dichos de López Obrador desde el poder sobre el caso.Ante los escándalos en el gobierno de López Obrador que no han causado renuncias, Loret indicó que se tiene "el fuero de la propaganda" para someterse a "los designios del líder". Mencionaron el caso del historiador Pedro Salmerón, propuesto como embajador de México en Panamá, y que tiene señalamientos de acoso sexual."Es él", dijeron sobre el "fracaso" de López Obrador en seguridad, economía y frente a la pandemia de Covid-19."Todas las desgracias de este gobierno llevan la firma del presidente", dijo Loret al mencionar las construcciones del Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la reforma energética. "Él cacha, el picha, él es la porra, él es el marcador, él es el estadio, él es el espíritu olímpico, él es todo", expresó el payaso tenebroso.Mencionaron "la mentira" del gobierno de México, que dijo que no había problemas con Estados Unidos por la reforma eléctrica, pero fue desmentido por la secretaría de Energía estadounidense, quien expresó su preocupación.Comentaron que la sociedad se está dando cuenta de los engaños y puede decir: "Ya te di tu tiempo, te creí que todo estaba podrido y no pudiste".Ante la decisión de la Corte para radio y televisión, de distinguir entre opinión e información, Brozo y Loret mencionaron que López Obrador quiere que los periodistas sean "un megáfono de la voz presidencial".Acusaron que López Obrador, cuando un periodista se revela, deja caer "el fuego de la calumnia presidencial", como le ha pasado a Loret."Él sí cree que la gente es tonta", dijo Loret de Mola."Es un adicto al cuento, se la vive en el cuento", agregó el columnista de EL UNIVERSAL.El verdadero testamento feminista está en Panamá y en Guerrero, lo demás es puro cuento, dijo el reportero en alusión a las acusaciones contra Pedro Salmerón y Félix Salgado Macedonio.Al estar en "la oficina presidencial", recibieron la llamada de "el general" y le llamaron a "la Nahle" para decirle que se cancelaba la construcción de la Refinería Dos Bocas y ella se iba de embajadora a Panamá en lugar de Salmerón.Desde la oficina presidencial, "donde nunca se acusa sin pruebas", mencionaron que las mujeres que señalan de acoso a Samlerón, también se tienen que enfrentar a la revictimización y a López Obrador."Se va a volver en un tremendo juez de la tremenda Corte porque va a haber un día donde van a presentar a los culpables de haberle daño a la nación, a la gente, y los van a presentar ahí frente al Salomón de Macuspana. Puro pinche cuento", dijo Brozo.También lamentaron el nivel de los gobernadores de Morena, como el de Veracruz, Cuitláhuac García, quien en su pleito con el senador Monreal fue defendido por el Presidente y Sheinbaum.También cuestionaron al mandatario poblano, Miguel Barbosa, por su trabajo en el caso del cuerpo del bebé encontrado en un penal.López Obrador se transformó en el hombre que decía que no sabía lo que pasaba a su alrededor, al hombre que sabe todo lo que pasa y lo justifica, dijo Loret de Mola.El payaso y el periodista señalaron que López Obrador cree que "basta ser él para perdonar o enjuiciar", además que criticaron a la oposición, como Movimiento Ciudadano, por querer como candidato a Roberto Palazuelos para el gobierno de Quintana Roo.Criticaron también la "adicción al reflector" de Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano.Al final del capítulo, en el "escritorio presidencial", Brozo y Loret encontraron tamales, una tlayuda y el "testamento político"."Testamento político: Nadie, nunca en el mundo va a ser presidente después de mí, el primero fue Juárez y el último seré yo", leyó el payaso."Claudia: habla con Pío, compra todas las universidades y medios. Que Ackerman sea rector de todas las universidades y Jesús el director de medios, y si Epigmenio se enoja, denle otro crédito. Posdata, no le cobren el crédito", también leyó el Baro."Marcelo: Haz embajadores a todos los cuates, tú también te vas de embajador, pero no a París, te vas a Guatemala."Si se incendia Dos Bocas, háblenle al general secretario; si se descarrila el Tren Maya, háblenle al general secretario; si se despistan los aviones de Santa Lucía, háblenle al general secretario. Posdata, cualquier cosa, háblenle al general secretario", continuó Brozo entre risas con Loret."Por último y más importante, ese pinche terreno de Loret en Tulum que se lo expropien y que hagan ahí la Universidad del periodismo del bienestar; para que se chingue Loret, que la dirija Lord Molécula", finalizó el payaso.