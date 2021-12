Brozo y Loret hacen recuento de "la mitad del camino"

En su último programa del año juntos, el payaso Brozo y el periodista Carlos Loret de Mola hicieron un recuento de "la mitad del camino" y hablaron de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a un evento masivo en el Zócalo por sus tres años de gobierno, ante la pandemia de Covid-19 y frente a la amenaza de la nueva variante ómicron.

En el episodio 38 para Latinus, en medio de una mudanza de bodega con todo lo que usaron en el año para su programa, Brozo y Loret señalaron que a López Obrador no le gusta gobernar, "de hecho lo hace muy mal", pero en campaña es "el rey del templete, el monarca de la plaza". Refirieron que el mandatario de México sigue en campaña.

Coincidieron que a tres años del gobierno de López Obrador, al Presidente le salen muy bien las campañas y favorece a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, "porque solita como que no pinta mucho".

"No ha pasado nada bueno en los tres años, pero le salen muy bien las campañas", expresó Brozo.

"Hemos visto casos de presidentes muy populares que han perdido sus sucesiones", dijo Loret al mencionar "los favoritos" de Angela Merkel, Barack Obama y Bill Clinton.

"Ser un presidente popular no te garantiza que tú puedas manejar tu sucesión", agregó el columnista de EL UNIVERSAL.

El payaso tenebroso y el periodista coincidieron en que los militares, "el brazo derecho de López Obrador", ya hacen todo y son la columna vertebral del gobierno por las múltiples tareas que se les han asignado, no solo en materia de seguridad sino en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y ahora la distribución de medicinas.

"Tienes un gobierno militar", indicó Loret de Mola. Ambos refirieron que dentro de las propias Fuerzas Armadas "Andrés" ha dividido por sus decisiones.

"Lo que tienes es a un Presidente de la República que se asume general. El general López Obrador y el general López Obrador lo que quiere es que el Ejército le pueda garantizar lo que a lo mejor las urnas no le garantizan y quedarse encerradito en su jaula de oro donde todo se ve de maravilla", dijo el periodista Carlos Loret de Mola.

En su nuevo capítulo, el payaso Brozo y Loret de Mola mencionaron cómo el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que "empezará el régimen a desgajarse los siguientes dos años".

"Lo que tienes es un país rumbo al colapso, esperando que termine la borrachera de ego del Presidente", expresó Loret de Mola. "Los aplausos son el amparo para conseguir la impunidad", añadió.

Loret y Brozo señalaron que en el México del siglo 21, el único delito que se persigue es el de contradecir al Presidente y que la lucha anticorrupción en México es una farsa.

"Si tu aplaudes al Presidente, tu impunidad está garantizada. Te puedes llamar Pío, Martín, Bartlett, Felipa, Esquer, Gertz, Nieto, tu impunidad está garantizada, puedes hacer tus corruptelas, siempre y cuando aplaudas al presidente", declaró Loret de Mola.

Refirieron que también se puede ser un inepto como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien también "le aplaude" a López Obrador. También recordaron los casos de René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ímaz, quienes eran cercado a López Obrador y protagonizaron videos que tenían que ver con dinero en efectivo.

"Después de la ineptitud vienen los malos manejos", dijo el payaso.

Carlos Loret de Mola recordó cómo en días pasados López Obrador lo acusó de "corrupto" por revelar videos de una "operación carrusel" con dinero en efectivo que realizó el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer.

El periodista señaló que el "modus operandi" de décadas tiene que ver con dinero en efectivo para las campañas de López Obrador, que significa delincuencia organizada; una "estela de corrupción".

"Ahorita ya es el cinismo total. ´Sí sabía pero no está mal´. Es decir, cambió del ´yo no sabía´; pasa al ´sí sabía pero no hay problema´ y eso es lo que hemos podido grabar en video", señaló Loret.

¿Y todos los que están haciendo cochinadas alrededor y no están en video? (...) ¿En qué momento de esa mafia de corruptos empieza a ser corrupto? , cuestionó el periodista y coincidió con Brozo en que ha habido tolerancia a la corrupción.

Loret de Mola y Brozo comentaron el informe revelado por EL UNIVERSAL, que refiere que el fiscal Alejandro Gertz Manero gastó en un año más de 109 millones de pesos en autos de lujo.

"No son autos de formal prisión", bromearon. Señalaron que Gertz Manero y Santiago Nieto se investigan mutuamente.

"Vamos a la mitad del camino y la 4T se está comiendo sus propios hijos", expresó Loret.

Criticaron también que gobernadores de oposición como Mauricio Vila, Maru Campos y José Rosas Aispuro asistieron a "mitin de Morena" convocado por López Obrador en el Zócalo por sus tres años de gobierno. "Pidiéndole hueso", coincidieron.

Loret y Brozo agradecieron a su público porque "han estado ahí para defendernos" ante los ataques.