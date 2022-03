Brugada llega a Palacio Nacional; se prevé que se reúna con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, en la Ciudad de México, llegó esta tarde a Palacio Nacional en donde se prevé que se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A las 12:17 horas se vio llegar a la alcaldesa al recinto histórico por el acceso de la calle Corregidora, quien evitó dar alguna declaración sobre los motivos de su visita.

En septiembre pasado, al inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar en Iztapalapa, el presidente López Obrador destacó el trabajo que realiza Clara Brugada -a quien llamó "Clarita" – en esa alcaldía.

"Por eso también no visito con mucha frecuencia las ahora alcaldías, porque me siento bien representado por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y para qué voy a venir tan seguido a Iztapalapa si aquí está Clarita Brugada. Me ayudan mucho, me quitan la carga y vamos a seguir juntos, hacia adelante".

El pasado 3 de enero, al hacer alusión al grito de Los Ángeles Azules "¡De Iztapalapa para el mundo!", el presidente López Obrador afirmó que ganó la elección para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2000 gracias al apoyo de la población de escasos recursos de Iztapalapa.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que ese año la ola de simpatía a Vicente Fox, entonces candidato presidencial por el PAN llegó a la capital mexicana y muestra de eso, es que ganó la jefatura de gobierno a Santiago Creel por una diferencia de solo 3%.

"Yo recuerdo la elección del 2000 para jefe de Gobierno, una ola que venía arrasando todo con el movimiento de Fox y llega a la ciudad, y era candidato (Santiago) Creel y se mete la ola a la Ciudad de México.

"¿Por qué ganó? Claro, con 3% de ventaja. Por los pobres, por los de Iztapalapa. ¡Arriba Iztapalapa! De Iztapalapa para el mundo", exclamó.