Buque Cuauhtémoc vuelve a Acapulco

Acapulco, Gro.- Después de concluir el crucero de instrucción, el Buque Escuela ´Cuauhtémoc´ ha regresado a su puerto base en Acapulco, Guerrero.

El también llamado "Embajador y Caballero de los mares" zarpó el pasado 6 de abril y el 13 de mayo atracó en el muelle 17 de la ciudad de Nueva York. El 17 de mayo inició las maniobras para zarpar y minutos después colisionó con el puente de Brooklyn, percance en el que perdieron la vida América Yamilet Sánchez, cadete de 20 años originaria de Xalapa, Veracruz, y Adal Jair Marcos, marino de 23 años originario de San Mateo del Mar, Oaxaca.

Tras realizar las investigaciones y concluir los trabajos de reparación, el 4 de octubre, el Cuauhtémoc zarpó de Nueva York para continuar con el crucero de instrucción, el cual incluyó visitas a Kingston, Jamaica; La Habana, Cuba; Progreso, Yucatán; Cozumel, Quintana Roo y Veracruz, y el canal de Panamá. La tripulación estuvo conformada por un total de 277 elementos, entre dotación y cadetes de la Armada de México.

El lunes 22 de diciembre, el ´Embajador y Caballero de los Mares´ fue recibido con una ceremonia encabezada por el almirante Carlos Eduardo L´esglise Escamilla, comandante de la Octava Región Naval, y por diversas autoridades navales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí