Burlan vigilancia y se graban orinando en la orilla del socavón

Pese a que hay vigilancia de las autoridades en las inmediaciones del socavón en Puebla para que no se acerquen las personas, dos hombres se grabaron orinando en la orilla del hundimiento.

En un video difundido en redes sociales, se observa que el par de sujetos consiguió llegar al socavón, justo en el extremo donde se formó una gran grieta.

Los dos están agachados junto a unos arbustos, en apariencia para no ser detectados, aunque sí se grabaron auto alabándose por llegar a ese punto.

"Para que vean qué verga somos", le dice el que está grabando al otro, identificado como Chuy.

Luego, uno de los dos empieza a orinar en el socavón, mientras su compañero continúa la filmación, difundida por el sitio MTP.

"Aquí el compa echando una firma, para que se haga más hondo", le dice.

El socavón ha sido declarado zona de riesgo, incluso el gobierno de Puebla recientemente informó que se extenderá el perímetro de seguridad.

El origen del socavón aún no está claro, luego de que el Instituto Politécnico Nacional se deslindó del informe presentado por el gobierno poblano y que fue atribuido a esa casa de estudios, el cual señalaba que la sobreexplotación del agua, la sequía y la erosión del suelo eran las causas del hundimiento.

Sin embargo, esto contradice la opinión técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que señaló que el acuífero ha mantenido sus niveles, por lo que no se podía decir que la extracción excesiva del líquido motivó el hundimiento.