Busca el PT prohibir discriminación por edad en ámbito laboral

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El diputado local del PT, Ernesto Villarreal, propuso una iniciativa para prohibir la discriminación por edad en las ofertas laborales, o para garantizar la permanencia o promoción en algún empleo.

Iniciativa para definir y combatir el edadismo

Durante la sesión de este jueves en el Congreso local, el legislador propuso modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para introducir el término "edadismo", el cual se definirá como la construcción social y reproducción de estereotipos, prejuicios, conductas y prácticas institucionales que segregan, excluyen o restringen los derechos de las personas por motivos de su edad.

"En el ámbito laboral, se manifiesta desde el reclutamiento hasta la desvinculación".

Propuesta para erradicar discriminación laboral por edad

Su iniciativa plantea que se considere como conducta discriminatoria establecer restricciones de edad, máximos etarios o cualquier criterio basado en prejuicios generacionales para el acceso, permanencia y promoción en el empleo, incluyendo la publicación de ofertas de trabajo o convocatorias de reclutamiento que condicionen la participación por motivos de edad, "salvo que la naturaleza del trabajo lo exija de forma objetiva, razonable y proporcional, conforme al marco jurídico aplicable".

Se precisa que los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas para prevenir, atender y erradicar la discriminación por edad en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, particularmente respecto de personas de 40, 50 años y más.

"Partimos de que el edadismo no aparece únicamente en la vejez, sino que puede manifestarse en distintas etapas de la vida. Por ello incorporamos el concepto en la ley de manera amplia y, al mismo tiempo, ponemos especial atención a una realidad concreta en el mercado laboral: las barreras que enfrentan las personas a partir de los 45 años, sin dejar de incluir, por supuesto, a las personas adultas mayores", expuso el legislador.

Añadió que legislar contra el edadismo es reconocer que el trabajo es dignidad, identidad y posibilidad de pertenencia, pero también implica asumir una responsabilidad: que instituciones, empresas y sector público hagan lo que les corresponde para transformar esta realidad y erradicar perjuicios que durante demasiado tiempo se han normalizado.

"Hoy tenemos la posibilidad de enviar un mensaje claro, en esta ciudad nadie vale más o menos por cumplir años. Que el paso del tiempo no sea un motivo de exclusión sino una razón para reconocer trayectorias", apuntó Ernesto Villarreal.