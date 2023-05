Buscábamos mejorar lo legalmente establecido, asegura Adán Augusto

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Ante el sector empresarial yucateco, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, defendió las propuestas de reforma electoral y del INE que no buscaban afectar el marco legal y constitucional sino mejorarlo y evitar que hubieran "cuotas políticas" de partidos así como la excesiva carga burocrática en ese instituto.

Ante empresarios de Yucatán y el cuestionamiento de la líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Beatriz Gómorya, sobre posibles cambios que vulneren la actividad del órgano electoral, López Hernández explicó lo que representaba el "Plan B".

"Nosotros no buscamos cambiar lo que está legalmente establecido, únicamente mejorarlo", expresó y elogió el procedimiento que permitió elegir a una mujer en la presidencia del árbitro electoral.

Aseguró que el gobierno de la República no está de acuerdo con algunas decisiones del poder judicial, pero las acata y anticipó que pronto estarán en condiciones de enviar una reforma y de construir los acuerdos para aprobarla.

Por otro lado, informó que la próxima semana se definirá sobre el crédito de 3 mil millones de pesos para la ampliación del puerto de altura de Progreso.

Adelantó que en septiembre iniciará la ampliación del Puerto Progreso, por ello "es fundamental el apoyo que los 25 diputados locales de las diferentes fuerzas políticas para que aprueben un empréstito que se solicitará a la banca comercial, pues en el Gobierno Federal no hay los recursos", acotó

López Hernández también destacó la "terquedad" del gobernador Mauricio Vila Dosal al insistir ante el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la importancia de invertir en esa obra que será importante para la entidad.

Dijo que en 2020 se debió realizar la ampliación del Puerto de Altura, junto con otras dos obras federales, pero los recursos fueron redireccionados para el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Resaltó que la ampliación del Puerto de Altura permitirá el ingreso de barcos de mayor tonelaje, "pero además en ese punto se podrá establecer la unión con Salinas Cruz, Oaxaca, lo cual fortalecerá el comercio con la zona del Pacífico", afirmó.

"Esta tarde nos hemos reunido con todos los diputados yucatecos y les hemos planteado que es necesario aprobar este préstamo porque este proyecto es fundamental para el crecimiento de Yucatán, ya que ampliar el muelle y el calado permitirá la llegada de barcos de un mayor tonelaje", precisó.