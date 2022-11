Buscadora denuncia amenaza de muerte

Ciudad de México.- Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, reconoce que teme por su vida y la de sus seres queridos, debido al incremento de amenazas en su contra, por lo que hoy presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en compañía de integrantes de la familia LeBarón.

“No sabemos de dónde provengan las amenazas de muerte. Siempre he dicho que le tengo más miedo a las autoridades que al cártel, porque al cártel no le debo nada.

“A las autoridades les debo que he visibilizado lo mal que estamos en el país, no solamente en Sonora, en toda la República”, explica Ceci, como le dicen de cariño.

Sostiene que tiene mucho miedo, “no solamente por mí, también por la vida de mis cuatro hijos, dos mujeres y dos varones. Tengo terror de estar con ellos y que llegue alguien y nos quite la vida; ese es el miedo más grande. Pido que la seguridad sea permanente. Nadie se preparó para estar en este lugar, era feliz antes de que desaparecieran [sus hijos]”.

La activista, quien busca a sus hijos Alejandro Guadalupe, desaparecido en Sinaloa, y Marco Antonio, en Sonora, exige a los funcionarios que lleven a cabo su trabajo.

“¿Qué esperan, que me maten para hacer las investigaciones? Las llamadas que me han hecho de amenazas no las han rastreado (…) No saben nada las autoridades, solamente que son perfiles bajos”, expone la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Ceci Flores externa que no cuenta con seguridad más allá de un botón de pánico “que se apaga a la vuelta de la esquina” y acusa que recibe amenazas más constantes cuando hace búsquedas.