Buscadoras localizan dos cuerpos en predio

Guadalajara, Jal.- Buscando en un sitio que supuestamente ya había sido revisado por las autoridades estatales, el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó el cuerpo de Brandon Yahir Lara López de 22 años y los restos de otro joven que desapareció con él.

Brandon desapareció el 14 de diciembre de 2025 junto con dos de sus amigos identificados como Manuel y Juan Manuel, con quienes se reunió para celebrar un cumpleaños en San Pedro Tlaquepaque.

A finales de enero de este año, el cadáver de Manuel y parte del cuerpo de Juan Manuel fueron encontrados en una brecha del municipio de Acatlán de Juárez, cerca de la autopista Guadalajara-Colima.

En esa ocasión la madre de Brandon reconoció la gorra de su hijo y pidió a las autoridades continuar con la prospección del sitio, sin embargo, tras buscar con un dron, el personal de la Comisión de Búsqueda dio por terminada la exploración.

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Días después, el 7 de febrero, el colectivo decidió volver al sitio para buscar por su cuenta y ahí, a unos ocho metros de donde estaba su gorra, encontraron el cuerpo de Brandon.

"Tras largas jornadas de búsqueda bajo el sol, el pasado 7 de febrero logramos localizar a Brandon. Sin embargo, la búsqueda no había terminado aún, faltaba encontrar lo necesario para que una persona más pudiera regresar con su familia", informó el colectivo.