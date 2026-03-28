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Buscadoras, otras víctimas: Art. 19

Desde 2010, 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas

Por El Universal

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Buscadoras, otras víctimas: Art. 19

Ciudad de México.- En México, de 2010 a la fecha, se han registrado 43 agresiones contra madres buscadoras y padres buscadores de personas desaparecidas, de acuerdo con la asociación civil Artículo 19.

Luego que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, este 27 de marzo en su conferencia matutina, la organización no gubernamental publicó dos infografías alusivas a ataques contra personas buscadoras.

De acuerdo con estas cifras, 25 víctimas han sido mujeres y 18 hombres. 

Treinta y cinco madres y padres han sido asesinados, y 8 desaparecidos, y en la administración del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ocurrió la gran mayoría de las agresiones.

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Según el reporte de Artículo 19, durante el sexenio de Claudia Sheinbaum se han registrado 14 agresiones, 18 durante el de Andrés Manuel López Obrador, 8 con Enrique Peña Nieto y 4 con Felipe Calderón.

Las entidades federativas donde ocurren más ataques son Guanajuato con 11; Sinaloa, 4; Jalisco, 4; Michoacán, 3; Sonora, 3; Veracruz, 3.

Así como Guerrero, 2; Estado de México, 2; Tamaulipas, 2 y Zacatecas con 2 casos.

La lista de agresiones comienza con la enfermera Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba justicia luego del feminicidio de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo a manos de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2008. Fue asesinada afuera del Palacio de Gobierno chihuahuense el 16 de diciembre de 2010.

El último ataque registrado fue contra Rubí Patricia Gómez Tagle, asesinato perpetrado en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 27 de febrero.

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