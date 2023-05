Buscan a 7 jóvenes que trabajaban en call center de Zapopan, Jalisco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- Son siete las personas desaparecidas que trabajaban en un call center de Zapopan, confirmaron la Fiscalía del estado; hasta ahora se sabe que la empresa se dedica a vender tiempos compartidos a extranjeros y al cobro de la cartera vencida de estos tiempos compartidos.

Tras realizar un cateo a otra finca relacionada con el call center, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, indicó que ya se ha localizado al dueño de la primera finca registrada, quien señaló que desde noviembre de 2022 renta la finca a través de una consultoría jurídica, por lo que se busca al arrendatario para que explique a detalle a qué se dedica la empresa.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas el pasado 23 de mayo, cuando la familia de Itzel y Carlos David Valladolid Hernández interpusieron una denuncia por su desaparición y señalaron que habían ido a trabajar al call center pero no volvieron; ese mismo día los familiares de Carlos Benjamín García Cuevas denunciaron su desaparición, ocurrida el 20 de mayo.

El día 24 de mayo la dependencia recibió las denuncias por la desaparición de Arturo Robles Corona y Jesús Alfredo Salazar Ventura; este viernes 26 de mayo los familiares de Mayra Karina Velázquez Durán denunciaron su desaparición y dijeron que conoce a las demás personas desaparecidas por que trabaja en el mismo call center, pero en otra oficina localizada en la colonia La Estancia, en Zapopan, por lo que este sábado se realizó un cateo en ese sitio.

Además, este sábado 27 de mayo se recibió otra denuncia por parte de los familiares de un joven identificado Jorge y de quien no se ha brindado mayor información aparte de que también trabaja en el mismo call center.

En el cateo efectuado en la primera finca, ubicada en calle Víctor Hugo de la colonia Jardines Vallarta en Zapopan, la Fiscalía estatal localizó mariguana, un trozo de tela aparentemente manchada con sangre, cinchos de plástico, un trapeador con aparentes manchas de sangre, documentos y pizarrones con anotaciones de nombres de personas de nacionalidad extranjera, anotaciones de membresías o tiempos compartidos y metas económicas a lograrse.

Se confirmó que la finca no contaba con ninguna licencia para funcionamiento o giro comercial alguno, por lo que las actividades que en ella se estuvieran realizando son irregulares.

La Fiscalía encontró que la consultoría jurídica a través de la cual se arrenda el primer inmueble cateado es representada por un abogado de nombre César Javier "N", quien está relacionado con dos investigaciones por fraude en los años 2014 y 2015.

En tanto, la mañana de este sábado familiares y amigos de las siete personas desaparecidas e integrantes de diversos colectivos de búsqueda se manifestaron para exigir la aparición con vida de estas personas y todos los desaparecidos en el estado; el contingente partió de la Glorieta de las y los desaparecidos y marchó hasta Casa Jalisco.