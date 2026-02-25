logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Buscan a reos prófugos del penal de Vallarta

Por El Universal

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan a reos prófugos del penal de Vallarta

AGUASCALIENTES, Ags.- El Gobierno del Estado de Jalisco compartió a la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes una lista con las fichas de los reos que escaparon del penal de Puerto Vallarta, Jalisco, durante los disturbios del domingo pasado.

El titular de la corporación, Antonio Martínez Romo, informó que se comunicó la evasión de presos, se tienen las fichas y se está trabajando para a proceder en el caso de que alguno pudiera estar en este territorio.

El domingo pasado, 23 internos se fugaron del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, cuando hombres armados irrumpieron y realizaron disparos al edificio.

Tras la muerte de un médico de un hospital del IMSS de Aguascalientes, la madrugada de este martes, al chocar su auto contra la estructura de un tráiler quemado en la carretera federal 70 Aguascalientes-San Luis Potosí, tramo comunidad La Betulia, Jalisco, Martínez Romo confirmó que aún hay vehículos quemados en las vías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El secretario de Seguridad informó que estuvo en comunicación con el secretario de Seguridad de aquella entidad; dijo que de Aguascalientes a Guadalajara existen algunos puntos donde todavía están camiones quemados al centro de la vía.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    México envía segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba
    México envía segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba

    México envía segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba

    SLP

    EFE

    Los buques Papalopan y Huasteco partieron del puerto de Veracruz con ayuda humanitaria.

    Claudia Sheinbaum presentará reforma electoral pese a falta de acuerdo
    Claudia Sheinbaum presentará reforma electoral pese a falta de acuerdo

    Claudia Sheinbaum presentará reforma electoral pese a falta de acuerdo

    SLP

    El Universal

    Morena apoyará la iniciativa aunque persisten algunas indefiniciones entre los aliados.

    Violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial
    Violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial

    Violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial

    SLP

    AP

    El operativo contra 'El Mencho' desató enfrentamientos que dejaron 70 muertos en Jalisco y otras entidades.

    Turistas desaparecidos en Mazatlán: Fiscalía mantiene investigación activa
    Turistas desaparecidos en Mazatlán: Fiscalía mantiene investigación activa

    Turistas desaparecidos en Mazatlán: Fiscalía mantiene investigación activa

    SLP

    AP

    Autoridades realizaron dos cateos y múltiples entrevistas para avanzar en la investigación del caso.