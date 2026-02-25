Buscan a reos prófugos del penal de Vallarta

AGUASCALIENTES, Ags.- El Gobierno del Estado de Jalisco compartió a la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes una lista con las fichas de los reos que escaparon del penal de Puerto Vallarta, Jalisco, durante los disturbios del domingo pasado.

El titular de la corporación, Antonio Martínez Romo, informó que se comunicó la evasión de presos, se tienen las fichas y se está trabajando para a proceder en el caso de que alguno pudiera estar en este territorio.

El domingo pasado, 23 internos se fugaron del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, cuando hombres armados irrumpieron y realizaron disparos al edificio.

Tras la muerte de un médico de un hospital del IMSS de Aguascalientes, la madrugada de este martes, al chocar su auto contra la estructura de un tráiler quemado en la carretera federal 70 Aguascalientes-San Luis Potosí, tramo comunidad La Betulia, Jalisco, Martínez Romo confirmó que aún hay vehículos quemados en las vías.

El secretario de Seguridad informó que estuvo en comunicación con el secretario de Seguridad de aquella entidad; dijo que de Aguascalientes a Guadalajara existen algunos puntos donde todavía están camiones quemados al centro de la vía.