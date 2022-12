Buscan a Sara Cecilia, desaparecida hace cuatro días en Naucalpan

A-AA+

NAUCALPAN, Méx., diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Sara Cecilia Osnaya Romero de 31 años, desapareció el 15 de diciembre cerca de la avenida San Esteban, en las inmediaciones del campo Militar número 1, por lo que su familia reportó su desaparición ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"Llevamos 4 días buscándola, la última imagen de ella fue captada a las 13:57 horas del 15 de diciembre por cámaras de seguridad, en la esquina de Plan Sexenal y Calzada San Esteban, cuando salió de su casa", relató José Antonio Alarcón Valerio, quien indicó que Sara Cecilia y él planearon casarse el próximo año.

Por la desaparición de Sara, reportada por su hermano, autoridades de la Fiscalía mexiquense emitieron una ficha de búsqueda, en la que indicaron que la joven fue vista por última vez en la colonia Lázaro Cárdenas, en Naucalpan, el 15 de diciembre pasado.

"El último mensaje que ella envió fue aproximadamente a las 16:00 horas avisando que saldría, por lo que solo dijimos 'Come algo y tapate'", contó su prima Gabriela López a EL UNIVERSAL.

A partir de ese momento no han sabido de ella, su hermano ni su pareja, con quienes vivía debido a que sus padres fallecieron en plena pandemia de Coronavirus.

Autoridades del municipio de Naucalpan ya activaron la Alerta Alba. Sus familiares piden que se pueda acceder a la sábana de comunicaciones y se pida la cooperación de las autoridades de la Ciudad de México para acceder a las cámaras del C4.

"Tratamos de hallar su celular y la última ubicación que lanzó fue en Polanco, pero no sabemos si al menos tomó el camión y le quitaron el celular y por eso apareció allá, por eso pedimos la cooperación de las autoridades", exigió Gabriela.

Señas particulares de Sara Cecilia Osnaya

Sara vestía pantalón de mezclilla azul, tenis y chamarra tipo cazadora color verde olivo; tiene cabello castaño claro, lacio y largo, hasta los hombros; es de tez blanca, tiene una estatura de 1.67 metros y ojos color café oscuro.

Ella habría salido de compras, quizá a Plaza San Esteban o al centro de la Ciudad de México, indicó José Antonio.

Sus familiares piden que se difunda la Alerta Alba y en caso de saber algo de Sara, comunicarse a los siguientes teléfonos: 5553455080, 5553455082, 5553455067.