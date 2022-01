Buscan certificar ambulancias patito en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que en breve se anunciará un periodo para que cualquier ambulancia, incluidas las "patito", tengan una certificación de las autoridades sanitarias, de movilidad y medio ambiente; en caso de no hacerlo, serán sancionadas.

"Vamos a abrir un periodo, ya lo vamos a anunciar la próxima semana, con una reglamentación especial para que cualquier ambulancia que no tenga su certificación, tenga su certificación a través de la Secretaría de Salud, más otros requisitos que requieren desde Semovi o Secretaría de Medio Ambiente, pero con los requisitos para que se puedan inscribir y certificar", comentó.

En conferencia, explicó que la Secretaría de Salud local (Sedesa), Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y la Consejería Jurídica desde hace tres semanas trabajan sobre la situación de ambulancias ilegales para su regulación.

"En caso de que no cumplan, la sanción; también, ampliar el sistema prehospitalario de la Ciudad, que eso va a ayudar muchísimo. (...) Para estar reguladas deben cumplir un montón de requisitos, tanto los paramédicos que van en ambulancias como el equipamiento de las propias ambulancias", aseguró.

"Nuestra obligación es proporcionar a la ciudadanía el mejor servicio de ambulancias que podamos, y para ello debemos tener un buen sistema desde la Ciudad de México, y el otro proceso de ambulancias privadas tiene que pasar un proceso de certificación", señaló.

Sobre si las ambulancias "patito" se roban las frecuencias del Centro Regulador de Urgencias Médicas para llegar antes que las unidades de la capital, Sheinbaum Pardo comentó que se está fortaleciendo el centro regulador ahora que se encuentra en el C5, y hay más supervisión de la solicitud del 911 hasta que la ambulancia llegue.

"Estamos en un proceso para que se les pueda llamar nuevamente para saber si llegó o no la ambulancia. Estamos trabajando en el sistema de emergencias de la Ciudad de México, que es muy importante y que se está fortaleciendo", aseguró.

Agregó que trabajan en la atención prehospitalaria, ya que cuentan con más ambulancias, así como un convenio para compartir vehículos de emergencia con Cruz Roja y el IMSS, pero se evalúa comprar, vía Insabi, más unidades para que todas las alcaldías tengan suficientes.

Competencia desleal

EL UNIVERSAL publicó este martes que paramédicos acusan que ambulancias "patito" usan placas irregulares, llegan antes a las emergencias porque se roban la frecuencia de radio y denuncian que hay arreglos con hospitales privados, que les pagan al menos 2 mil pesos por llevar pacientes.

Por lo anterior, la Agencia de Protección Sanitaria, de Sedesa, prepara la verificación de vehículos de emergencia para garantizar que tengan las características médicas-técnicas adecuadas para atender a las personas.

Incluso, ambulancias privadas ven como competencia desleal la operación de unidades "patito" y un "cáncer" que debe ser frenado por autoridades, por lo que pidieron que las regulen.