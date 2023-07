Buscan noquear la mala fama del "Barrio Bravo" de Tepito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- "La tercera Ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción. Cuando él golpea, se le regresa en la misma dirección, pero en sentido contrario, por eso es importante del vendaje en las muñecas, para no lastimarse", explicó el estudiante de secundaria, José Luis, hablando sobre su proyecto Tepiteños vs Newton.

Del tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 42 Ing. Alejo Peralta y Díaz Ceballos, ubicada en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, el joven desarrolló una iniciativa de divulgación para explicar el boxeo a través de la física, como parte del proyecto final del Club de Ciencias PAUTA de su plantel.

Cabe mencionar que el Programa Adopte un Talento (PAUTA), del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, cuenta con clubes que acercan el conocimiento a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas, desde educación básica hasta media superior y centros de atención múltiple en el país.

José Luis ha formado parte del club durante dos años y, junto con dos compañeros, elaboró un proyecto de divulgación científica que titularon Tepiteños vs Newton.

"Relacionamos las leyes de Newton y el boxeo, un deporte que se practica mucho aquí, en el barrio. Con esto también buscamos que la gente externa comprenda que Tepito no es tan malo como se cree", señaló para la Gaceta UNAM.

Tania Mejía Chávez, profesora del club y de la asignatura de Física en Ciencias II, de esa secundaria, consideró importante haber comenzado el club porque "en el contexto en el que estamos es difícil que los chicos puedan ir, por ejemplo, hasta CU a tomar este tipo de talleres".

"La primera ley de Newton dice que todo cuerpo en reposo se mantendrá así y todo cuerpo en movimiento seguirá moviéndose hasta que una fuerza externa lo haga cambiar. Nosotros lo relacionamos con tirar un golpe, pues tu oponente se encuentra estático, pero al chocar tu puño contra su cara lo pondrás en estado de movimiento".

----José Luis deja un legado y continúa

"Cuando vas a tirar un golpe, tu oponente está en estado de reposo, pero al chocar tu puño con su cara, lo pondrás en estado de movimiento y ese sólo podrá ser detenido por la lona al caer", compartió José Luis quien tuvo su último año de educación básica para él, por lo que, al concluir, PAUTA le dará la oportunidad de acercarse y proseguir su formación durante el bachillerato en las sedes del programa.

Es importante destacar que el pasado sábado 30 de junio, José Luis y su equipo participaron en la 8ª Feria Estatal de Ciencias PAUTA CDMX y su proyecto fue seleccionado para pasar a la 9ª Feria Nacional del Programa Adopte un Talento, a realizarse el próximo 26 de agosto.