Buscan prohibir eventos para niños con drag queens

MONTERREY, NL., abril 17 (EL UNIVERSAL).- El exdiputado local Juan Carlos Leal Segovia propuso una reforma legislativa para que las autoridades estatales y municipales cuiden que, a las niñas, niños y adolescentes, no se les ofrezcan espectáculos públicos o privados "imitando actos sexuales o lascivos, de bailarines realizando desnudos o semidesnudos, personificadores masculinos o femeninos como los Drags", entre otros.

La iniciativa de Leal Segovia propone reformar el artículo 87 Fracción IV de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información, por lo que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. promoverán la difusión de información y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental".

Por lo anterior, se asienta en la fracción IV de dicho artículo que dichas autoridades "cuidarán que a las niñas, niños y adolescentes no se les ofrezcan espectáculos públicos o privados imitando actos sexuales o lascivos, de bailarines realizando desnudos o semidesnudos, personificadores masculinos o femeninos como los llamados Drags".

La propuesta de Leal Segovia surgió a raíz de una polémica que se registró en días pasados, cuando padres de familia expresaron su desacuerdo en redes sociales por dos eventos de lectura de cuentos con la participación de Drag Queens, programados para el 23 y 30 de abril y organizados por el municipio de San Pedro Garza García, por el Día de la Tierra y el Día del Niño.

Los sampetrinos inconformes consideraron que este tipo de actividades son para "adoctrinar a los niños" en la ideología de género, y ante la amenaza de realizar protestas y reunir firmas en rechazo, el municipio canceló el evento que se realizaría en el Parque El Capitán, y estaría a cargo del Consejo Ciudadano LGBT+ de Monterrey.

Carlos Leal, activista antiaborto y quien es considerado como "antiderechos" por activistas a favor de la diversidad sexual, asentó en su exposición de motivos que la protección de los derechos de los niños y adolescentes es una responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto, especialmente del Estado y sus instituciones.

Agregó que, en México, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes establece un marco jurídico que garantiza el derecho a una vida libre de violencia, discriminación y explotación. Por lo tanto, es fundamental promover acciones que fomenten su desarrollo integral y protección.

Mencionó que la reciente ley aprobada en Tennessee, Estados Unidos, que prohíbe los eventos públicos que promuevan la hipersexualización con Drag Queens, es un ejemplo de la preocupación que existe en diversas partes del mundo sobre el impacto que estas representaciones pueden tener en la infancia y adolescencia.

"Numerosos estudios han demostrado que la sexualización prematura de los niños y adolescentes puede tener efectos negativos en su salud mental y física, ya que pueden sentirse presionados para adoptar ciertas conductas y comportamientos que no son acordes con su edad y desarrollo", dijo el exdiputado local.

Asimismo, señaló, se ha demostrado que la exposición a contenido sexualmente explícito puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales.

Citó que, en 2001, el Informe Bailey 3 (un estudio sobre la comercialización y sexualización de la infancia elaborado por el primer director ejecutivo varón de la Mother´s Union por encargo del Gobierno de David Cameron, exprimer ministro de Reino Unido), definió por primera vez el término hipersexualización: "sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta considerados como demasiado precoces y conlleva a una infancia cada vez más sexualizada".

En este informe. afirmó Leal, se condena el uso y la sexualización de los niños, y en especial de las niñas como medio para vender determinados productos que van desde juegos, comidas, muñecas, ropa, hasta casas, coches, joyas, viajes, etcétera.

Las recomendaciones de Reg Bailey se basan en las preocupaciones de los padres y están destinadas a apoyarlos, asegurarse de que las empresas y las emisoras tomen más en serio sus puntos de vista, y ayudar a los niños a comprender los peligros potenciales que enfrentan.