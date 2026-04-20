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Buscan proteger a abejas ante plaga

Por Aldo Fernández

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Buscan proteger a abejas ante plaga

Ciudad de México.- México, uno de los principales productores de miel del mundo, lanzó este domingo una campaña nacional para proteger a las abejas ante una plaga que reduce su población y amenaza la producción agrícola.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó en un comunicado que la estrategia busca contener la varroasis, una enfermedad causada por un ácaro que provoca deformaciones en las abejas y reduce su capacidad para polinizar cultivos.

La varroasis, "considerada la peor enfermedad de este insecto a nivel mundial", indicó el organismo, "provoca disminución de nacimientos, deformación de alas y abdomen, desorientación, menor secreción de cera, disminución de la producción de miel".

"Además, ese parásito mengua la capacidad de las abejas para pecorear, es decir, realizar la actividad de recolectar néctar, polen, agua y propóleo de las flores", añadió.

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La autoridad señaló que las abejas son clave para más del 80 % de la producción agrícola, por lo que su afectación impacta directamente en seguridad alimentaria.

Como parte de la campaña, se realizarán diagnósticos, tratamientos y capacitación a apicultores para controlar la enfermedad.

México produce más de 57.000 toneladas de miel al año, que se exportan a 28 países.

Sumado a la producción, el país cuenta con alrededor de un millón de colmenas., lo que lo ubica como el tercer exportador mundial.

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